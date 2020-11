TVP i Polskie Radio znów mają dostać 2 miliardy z budżetu

fot. Radosław Nawrocki / FORUM

W projekcie ustawy budżetowej na 2021 zapisano blisko 2 miliardy złotych dla mediów. Wcześniej dodatkowe środki przekazywano na podstawie osobnej ustawy.

W dostępnym na stronach Sejmu projekcie budżetu na przyszły rok znajdujemy fragment dotyczący Telewizji Polskiej i Polskiego Radia. Upoważnia on ministra finansów do przekazania mediom państwowym skarbowych papierów wartościowych o wartości do 1,95 mld zł.

"Art. 8. 1. Upoważnia się Ministra Finansów do: przekazania, na polecenie Prezesa Rady Ministrów, wydane w związku z wnioskiem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jednostkom publicznej radiofonii i telewizji skarbowych papierów wartościowych jako rekompensatę z tytułu utraconych w roku 2021 wpływów z opłat abonamentowych z tytułu zwolnień, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1801 oraz z 2020 r. poz. 383 i 875), w ramach limitu określonego w art. 5 ust. 3, z tym że wartość nominalna nowo wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych na ten cel nie może przekroczyć kwoty 1 950 000 tys. zł i być większa niż kwota kosztów poniesionych w związku z realizacją misji publicznej, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2020 r. poz. 805) – z przeznaczeniem na realizację przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji tej misji" - czytamy w dokumencie.

Jak napisał na Twitterze poseł PO Janusz Cichoń, autorem poprawki do projektu ustawy jest poseł PiS Henryk Kowalczyk, który jednocześnie pełni funkcję przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych. Komisja od wczoraj rozpatruje poprawki do projektu budżetu, dziś jej posiedzenie ma być kontynuowane.

W ubiegłym roku Telewizja Polska i Polskie Radio również otrzymały budżetowe wsparcie. Wówczas uchwalono je w drodze nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, którą na początku marca podpisał prezydent. Zarówno wówczas, jak i obecnie formalnym uzasadnieniem dofinansowania mediów państwowych jest rekompensata z tytułu utraconych wpływów z opłat abonamentowych, z których zwolniona jest część Polaków. Wcześniej TVP i PR również otrzymały wsparcie, jednak w mniejszych kwotach – pod koniec 2017 r. postanowiono o przekazaniu 980 mln zł, rok później było to już 1,2 mld zł. Podział środków nie jest równy, znaczna większość trafia do TVP.

Po zaopiniowaniu poprawki do budżetu przez Komisję Finansów Publicznych, projekt ustawy budżetowej wróci pod obrady Sejmu, a następnie trafi do Senatu. Zgodnie z konstytucją, ustawa budżetowa musi zostać uchwalona w ciągu czterech miesięcy od przedłożenia Sejmowi jej projektu – w tym roku był to 30 września. Jeżeli parlamentarzyści nie zmieszczą się w wyznaczonym terminie, prezydent może zarządzić skrócenie kadencji Sejmu. Z drugiej strony, głowa państwa nie może zawetować przyjętej ustawy budżetowej.

MZ