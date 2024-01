TVP domaga się niemałego odszkodowania od Adamczyka, Pereiry i Tulickiego

TVP poniosła szkodę "w związku z brakiem możliwości wykonania świadczeń reklamowych oraz sponsorskich w dniach 20-29 grudnia 2023 r.". Dlatego też likwidator Daniel Gorgosz skierował do byłego kierownictwa Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przedsądowe wezwanie do zapłaty odszkodowania w wysokości ponad 1,3 mln zł.

fot. Zbyszek Kaczmarek / / FORUM

We wtorek, 23 stycznia br., likwidator TVP S.A. w likwidacji Daniel Gorgosz skierował do Michała Adamczyka, Samuela Pereiry oraz Marcina Tulickiego przedsądowe wezwanie do zapłaty odszkodowania w wysokości ponad 1,3 mln zł wraz z odsetkami w terminie 14 dni.

Należność stanowi równowartość szkody, jaką TVP S.A. w likwidacji poniosła w związku z brakiem możliwości wykonania świadczeń reklamowych oraz sponsorskich w dniach 20-29 grudnia 2023 r. na antenach TVP Info oraz TVP3 w wyniku bezprawnych działań podjętych wspólnie przez byłych szefów TAI"

- napisano w komunikacie opublikowanym m.in. na mediach społecznościowych MKiDN.

"Działania Michała Adamczyka, Samuela Pereiry i Marcina Tulickiego pozbawiły TVP możliwości korzystania z infrastruktury znajdującej się w budynku Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy Placu Powstańców Warszawy 7 w Warszawie. Dochodzone wezwaniem odszkodowanie nie wyczerpuje roszczeń Telewizji Polskiej S.A. w likwidacji wobec ww. osób z tytułu wyrządzenia innych szkód związanych z ich działaniami, których wysokość jest obecnie ustalana. Będą one przedmiotem odrębnych wezwań" - napisano.

"Próby wyłudzenia 300 tys. zł". Dyscyplinarki dla Adamczyka, Pereiry i Tulickiego TVP zwolniło kierowników Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. Michał Adamczyk, Samuel Pereira i Marcin Tulicki otrzymali dyscyplinarki. W uzasadnieniu napisano, że wyżej wspomniani "podejmowali świadome i celowe działania na szkodę TVP na różnych płaszczyznach".

W przypadku braku zapłaty odszkodowania TVP S.A. skieruje sprawę na drogę postępowania sądowego.

aszw/