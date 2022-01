TVP GO – wkrótce nowa platforma streamingowa Telewizji Polskiej

/ Shutterstock

Jeszcze w pierwszym kwartale 2021 r. ma wystartować serwis streamingowy TVP GO – informują „Wirtualne Media”. Świadczyć ma o tym m.in. rejestracja w logo TVP GO oraz domeny tvpgo.pl.

Nowa platforma streamingowa ma zintegrować dwa obecnie funkcjonujące serwisy Telewizji Polskiej: TVP VOD funkcjonujący jako aplikacja i dostępny przez przeglądarkę internetową oraz TVP Stream, dostępny jako aplikacja na urządzenia mobilne oraz działający w ramach telewizji hybrydowej na telewizorach z dostępem do internetu.

Nazwa TVP GO ma z kolei nawiązywać do innych platform streamingowych: HBO GO, TVN24 GO czy Polsat Box GO.

Choć Telewizja Polska nie potwierdziła czy ani kiedy TVP GO wystartuje, według informacji „Wirtualnych Mediów”, serwis ma z założenia być darmowy, choć jego korzystanie będzie uzależnione od założenia konta i zalogowania się. Oprócz stacji TVP1 i TVP2 oraz kanałów tematycznych Telewizji Polskiej w TVP GO mają być dostępne stacje nadawców komercyjnych - m.in. Polsat, TVN i TV 4.

MKZ