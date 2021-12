TVN będzie miał nowego właściciela. KE zgodziła się na fuzję Discovery i WarnerMedia

Grodzki: Lex TVN to niebezpieczna gra z USA. Potrzebne weto prezydenta

Nowelizacja tzw. ustawy medialnej narusza konstytucję, traktaty handlowe z USA i umowy z UE - ocenił we wtorek marszałek Senatu Tomasz Grodzki. To niebezpieczna gra z największym sojusznikiem i nieodpowiedzialne działanie - dodał. Przyznał, iż oczekuje prezydenckiego weta do noweli.