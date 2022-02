TSUE: wyrok w sprawie mechanizmu warunkowości zostanie ogłoszony 16 lutego

/ FORUM

Wyrok w sprawie mechanizmu warunkowości, który został zaskarżony do TSUE przez rządy Polski i Węgier, zostanie ogłoszony 16 lutego br.

Złożone przez rządy Polski i Węgier skargi do TSUE dotyczą decyzji z grudnia 2020 roku. Liderzy państw UE porozumieli się wtedy w sprawie wieloletniego budżetu, funduszu odbudowy oraz mechanizmu warunkowości.

Mechanizm wiąże dostęp do środków unijnych z kwestią praworządności. System warunkowości umożliwia Unii wprowadzanie środków zapobiegawczych – na przykład w drodze zawieszenia płatności lub w formie korekt finansowych – w celu ochrony budżetu. KE jest mocno zaniepokojona tym, jak Polska łamie właśnie praworządność głównie poprzez prace nad sądownictwem i upolitycznieniem Trybunały Konstytucyjnego.

Rozporządzenie w sprawie uwarunkowań dotyczących praworządności, mające na celu ochronę funduszy UE przed ich ewentualnym niewłaściwym wykorzystaniem, weszło w życie 1 stycznia 2021 roku. W ramach nowych przepisów nie zaproponowano jednak żadnych instrumentów.

Rada Europejska zwróciła się do Komisji o opracowanie wytycznych dotyczących stosowania mechanizmu i zastrzegła, że będzie on mógł zostać uruchomiony dopiero po przyjęciu tych wytycznych. Jednocześnie dwa państwa członkowskie - Polska i Węgry - 11 marca 2021 roku zaskarżyły do TSUE ten mechanizm.

Według Polski rozporządzenie dotyczące mechanizmu warunkowości wprowadza polityczną ocenę państw członkowskich na podstawie nieskonkretyzowanych zasad i nie określa żadnych mierzalnych kryteriów spełnienia warunków państwa prawnego.

Dodatkowo Polska wychodzi z założenia, że UE nie powierzono żadnych kompetencji kontrolnych w procesie stanowienia prawa krajowego i wykonania trójpodziału władzy ani w dziedzinie organizacji wymiaru sprawiedliwości. W związku z tym uzależnienie finansowania państw członkowskich od spełniania zasad, których nie ma w traktatach, byłoby naruszeniem norm prawnych Unii.

W opinii wydanej 2 grudnia 2021 r. rzecznik generalny TSUE ocenił, że skargi Polski i Węgier należy oddalić.

Artur Ciechanowicz