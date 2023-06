TSUE rozpatruje ponad 80 wniosków osób i firm o wykreślenie z unijnej listy sankcyjnej

Wysadzając zaporę na Dnieprze, Rosja mogła zniszczyć 0,5 mln hektarów pól uprawnych Zniszczenie tamy w Nowej Kachowce doprowadzi do zalania tysiący hektarów pól zostanie - oświadczyło we wtorek ministerstwo rolnictwa Ukrainy cytowane przez agencję Reutera. Co najmniej 500 tys. ha gruntów odciętych od możliwości nawadniania może zamienić się w pustynie - dodano.