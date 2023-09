TSUE ostatecznie oddalił skargi Ryanaira. Kwestionował on pomoc dla SAS podczas pandemii

Wizz Air zapowiada nową trasę z polskiego lotniska. "To poprawi jakość podróży" Od 31 października pasażerowie podróżujący z Gdańska do Sztokholmu będą przylatywać na główne międzynarodowe lotnisko Arlanda w Sztokholmie - poinformowały we wtorek linie lotnicze Wizz Air. Połączenie będzie realizowane dwa razy dziennie.