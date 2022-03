TSS Europe wzywa do sprzedaży wszystkich akcji Sygnity po 12 zł za walor

fot. Krystian Maj / / FORUM

TSS Europe wezwało do sprzedaży 100 proc. akcji Sygnity, oferując pod 12 zł za walor - podało pośredniczące w wezwaniu BM mBanku.

Zapisy rozpoczną się 11 kwietnia i potrwają do 10 maja.

Wzywający zamierza kupić akcje pod warunkiem, że objęte zapisami będą papiery stanowiące ok. 66 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

We wtorek nad ranem Sygnity poinformowała, że spółka i jej akcjonariusze podpisali umowę inwestycyjną z TSS Europe. Kontrakt, poza Sygnity, podpisały Cron oraz Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, posiadający łącznie prawie 52 proc. głosów na WZ spółki. Akcjonariusze zobowiązali się do sprzedaży wszystkich posiadanych papierów w wezwaniu TSS Europe.

Zawarcie umowy inwestycyjnej zamknęło przegląd opcji strategicznych, który rozpoczęto w marcu 2021 r.

TSS to holenderska grupa informatyczna zatrudniająca ponad 3,9 tys. osób. Firma na początku tego roku ogłosiła przymusowy wykup akcji polskiej spółki Simple, której była największym akcjonariuszem od 2021 roku.

W poniedziałek na zamknięciu sesji kurs akcji Sygnity wyniósł 11 zł. (PAP Biznes)

