TK zdecydował ws. nieruchomości wywłaszczonych specustawą drogową

Premier: Via Carpatia jest po to, żeby tworzyć nowe miejsca pracy

Via Carpatia jest po to, żeby tworzyć nowe miejsca pracy na całej długości 700 km, od północnej granicy Polski do południowej. Od takich dróg zaczyna się przyciąganie nowych inwestycji - mówił w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki podczas na placu budowy trasy S19.