"TK rozstrzygnie kwestię SN". Premier o wniosku ws. środków z KPO

Prezydent Duda: Skierowanie noweli o SN do Trybunału Konstytucyjnego było oczywistym posunięciem

Skierowanie noweli ustawy o SN do Trybunału Konstytucyjnego było oczywistym posunięciem; ta ustawa prowadzi w mojej ocenie do bardzo poważnych skutków, m.in. podważania statusu sędziów, to może prowadzić do anarchii i rozgrywek wewnątrz środowiska sędziowskiego - powiedział prezydent Andrzej Duda.