TIM szacuje przychody ze sprzedaży w I kw. na 393,4 mln zł, wzrost rdr o 50,1 proc.

/ TIM SA

TIM szacuje przychody ze sprzedaży towarów w okresie styczeń-marzec 2022 r. na 393,4 mln zł, co oznacza wzrost w stosunku do analogicznego okresu 2021 r. o 50,1 proc. - podała spółka w komunikacie.

Przychody spółki ze sprzedaży towarów e-commerce po trzech miesiącach 2022 r. wyniosły 275,4 mln zł, czyli wzrosły rdr o 55,3 proc.

TIM szacuje przychody w marcu 2022 r. na 175,5 mln zł, o 64,8 proc. więcej niż w marcu 2021 r., przy czym kanał e-commerce wygenerował 120,9 mln zł, czyli o 67,4 proc. więcej rdr.

"Marzec 2022 roku to miesiąc, jakiego sprzedażowo nie doświadczyliśmy w całej historii TIM-u. W dużej części to efekt dynamicznie rosnącej liczby klientów. W marcu 2022 roku obsłużyliśmy prawie 19 tysięcy klientów – to niemal tyle samo co przez cały pierwszy kwartał 2021 roku. Rośnie udział przychodów od firm wykonawczych. W marcu 2022 roku wygenerowały one 48 proc. naszej sprzedaży wobec 35 proc. w marcu 2021 roku" - powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, prezes Krzysztof Folta.

Spółka wskazała, że rosnące wskutek inwazji Rosji na Ukrainę ceny surowców i energii przełożyły się na bardzo dużą skalę podwyżek u dostawców TIM-u. Niektórzy z nich zdecydowali się na aktualizację swoich ogólnych warunków handlowych, dopasowując je do zmiennej sytuacji rynkowej, co ma wpływ także na warunki cenowe, jakie TIM może zaoferować swoim klientom.

"Nasza polityka zakupów i zarządzania zapasem magazynowym pozwalają zapewniać klientom TIM-u nieprzerwany dostęp do bardzo szerokiej oferty produktowej, co pozostaje jedną z naszych najważniejszych przewag konkurencyjnych. Podwyżki cen asortymentu są konsekwencją podwyżek w całym łańcuchu dostaw" – powiedział prezes Folta.

Poinformował, że TIM nie prowadzi działalności operacyjnej poza granicami Polski, a przychody spółki niemal w 100 proc. pochodzą ze sprzedaży produktów na terenie Polski.

Spółka kontynuuje rozpoczęte wcześniej projekty: proces IPO spółki 3LP oraz prace nad strategią TIM-u 2022+. Prezes zapowiedział, że efekty drugiego projektu zaprezentowane zostaną prawdopodobnie w maju 2022 roku. (PAP Biznes)

pel/ seb/ asa/