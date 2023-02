TFI PZU: zyski spółek z WIG20 i mWIG40 będą spadać, ale z wysokich poziomów

W 2023 roku konsensus rynkowy zakłada spadek zysków spółek z indeksów WIG20 i mWIG40 łącznie o około 13 proc. do 69 mld zł. W porównaniu z 2021 r. zyski 60 największych spółek notowanych na GPW mogą być jednak nawet o ponad jedną trzecią wyższe - podał w komunikacie prasowym TFI PZU. Zdaniem analityków polskie akcje wciąż są skrajnie tanie.

fot. Tomasz Ras / / Puls Biznesu

"Od początku roku na rynkach akcji panowały optymistyczne nastroje. Pojawiające się pomniejsze korekty nie tylko nie budziły niepokoju inwestorów, a wręcz przeciwnie – stanowiły pretekst do zakupów. Siłę rynku było widać na całym świecie – także w Polsce, która korzysta na napływie zagranicznego kapitału do emerging markets, zapoczątkowanym w ostatnim kwartale 2022 roku" - napisano.

"Z perspektywy zachowania kursów akcji bardzo ważne są prognozy wyników. Wśród analityków panuje konsensus, że w 2023 r. łączny zysk netto dużych (WIG20) i średnich (mWIG40) spółek notowanych na GPW spadnie o około 13 proc. rdr. Oczekiwane pogorszenie wyników spółek to jednak w dużej mierze efekt wysokiej bazy. Szacuje się, że łączne zyski sześćdziesięciu największych spółek z warszawskiej giełdy mogą roku spaść do 69 mld zł, tj. o 10,2 mld zł względem ubiegłorocznych. Jeśli jednak cofniemy się nieco dalej, to zauważymy, że mają one szansę być o 34,6 proc. wyższe niż w 2021 r. Nawet jeśli zyski spółek z GPW będą spadać – co w obecnym otoczeniu gospodarczym wciąż jest naszym scenariuszem bazowym – to z wysokich poziomów" - dodano.

W ocenie TFI PZU warto zwrócić uwagę na oczekiwane duże zróżnicowanie sektorowe. Relatywnie odporne na zawirowania gospodarcze powinny pozostać sektory konsumencki (dóbr podstawowych), czy ochrony zdrowia. Po drugiej stronie najprawdopodobniej znajdą się banki oraz branże typowo cykliczne, jak przemysł, budownictwo, czy deweloperzy.

Zdaniem analityków pomimo imponującej końcówki roku polskie akcje pozostają tanie. Są one relatywnie atrakcyjne nie tylko na tle rynków rozwiniętych, ale również innych rynków wschodzących.

(PAP Biznes)

