TFI PZU: Podwyższona zmienność na rynkach utrzyma się w kolejnych miesiącach

Podwyższona zmienność na rynkach utrzyma się w kolejnych miesiącach, gdyż będą one musiały zrewidować swoje optymistyczne oczekiwania co do spowolnienia w gospodarce - uważa Piotr Dmuchowski, wiceprezes TFI PZU. Preferuje on branżę IT, biotechnologię i sektory związane z transformacją energetyczną.

fot. Grzegorz Kawecki / / Puls Biznesu

"Mówiliśmy na początku roku, że będziemy mieli do czynienia z bardzo dużą zmiennością i zapewne jeszcze wiele razy będziemy to obserwować. Zaczynamy wyceniać obniżki stóp proc., które by implikowały, że sytuacja jest zła, a globalne rynki akcji wciąż wyceniają dosyć pozytywny scenariusz. Nasze postrzeganie jest takie, że na globalnych rynkach jakieś dostosowanie do osłabienia siły konsumenta jest potrzebne. Możemy mieć do czynienia z głębszą korektą" - powiedział Piotr Dmuchowski.

"Rynki są na rozstaju dróg. Z jednej strony widzimy, że inflacja wyraźnie spada, czyli optymizm ma pewne uzasadnienie, ale z drugiej - banki centralne wciąż wskazują, że jest ona na relatywnie wysokim poziomie i jest ryzyko, że nie będzie spadała tak szybko jak powinna. Mamy kryzysy bankowe, które są jakby ekwiwalentem zacieśnienia polityki monetarnej. Być może banki centralne w którymś momencie będą musiały obniżać stopy proc. i rynki mają momenty, kiedy zaczynają obniżać cykle obniżek już w tym roku, a jak nie w tym, to przynajmniej w przyszłym, bo może być źle i jest ryzyko dla stabilności finansowej" - dodał.

Jego zdaniem długoterminowe obligacje powinny być beneficjentem potencjalnych obniżek stóp, ale uważa, że nie przyjdą tak szybko, jak rynki się obecnie spodziewają.

"Jest więc ryzyko, że długoterminowa duracja może jeszcze dawać dużą zmienność, wieć to jeszcze nie jest preferowana przez nas grupa. Natomiast wciąż jest zielone światło dla krótkoterminowych obligacji" - powiedział wiceprezes TF PZU.

Ocenia, że na rynku obligacji koroporacyjnych premia za ryzyko wciąż nie dostosowała się do owych warunków, co widać po spreadach kredytowych. One powinny się rozszerzać i widać to po kolejnych sektorach.

"Okres dużej mocy dolara powoli się kończy, jesteśmy raczej w trendzie osłabiania się USD, co w dłuższym terminie rodzi szanse, że presja na rynki wschodzące będzie słabła" - powiedział.

"Na warszawskiej giełdzie dużo negatywnych informacji jest już w cenach, ale jeśli globalne rynki będą pod presją, to trudno się spodziewać, żeby nasza giełda była w super pozytywnych nastrojach, ale są spółki, które powinny zachowywać się nieźle i to jest okazja, żeby tego typu inwestycji powoli dokonywać. Ważne, żeby ciągle utrzymywać dużą płynność w portfelu z uwagi na zmienność" - dodał.

W ocenie Piotra Dmuchowskiego, polska gospodarka jest już na etapie recesyjnym albo w fazie spowolnienia. Jego zdaniem, oczekiwania co do podwyżki stóp w Polsce są relatywnie wysokie, chociaż nasz kraj był pierwszy w całym cyklu gospodarczo-monetarnym.

"W najbliższym czasie, analizując wyniki spółek, zobaczymy jak sobie radzą ze spowolnieniem. W tym roku małe i średnie spółki zachowuje się dużo lepiej niż duże. Są tam firmy z wartością, które za pomocą dobrej selekcji inwestorzy są w stanie wybrać. Widzimy powrót zainteresowania zagranicy średnimi spółkami. Zbyt opytmistyczne wejście w małe i średnie spółki nie jest jednak wskazane, gdyż nie mamy pełnego obrazu, które sektory i jak dobrze radzą sobie ze spowolnieniem" - powiedział.

Dodaje, że mniejsze zainteresowanie budzi indeks dużych spółek, z silną reprezentacją sektora finansowego, który oprócz problemów globalnych ma również swoje lokalne.

"Jeśli chodzi o giełdy globalne, to jeszcze ten i następny kwartał powinny przynieść przeszacowanie wpływu wysokich stóp proc. i osłabienia konsumenta na część sektorów. Zaczyna nam się podobać sektor informatyczny, ale nie małe spółki, które wciąż mogą mieć duże problemy systemowe, ale największe spółki z tego sektora o mocnym bilansie i z dużym zabezpieczeniem gotówki. One mogą być zwycięzcą problemów ich mniejszych konkurentów" - powiedział Dmuchowski.

"Uważnie śledzimy sektor medyczny i biotechnologiczny, przy spowolnieniu gospodarki jest on dobrą przechowalnią kapitału i daje potencjalnie szansę na zarobek" - dodał.

Wiceprezes TFI PZU ocenia, że krótkoterminowo niskie wyceny części spółek stwarzają okazję do nabycia atrakcyjnych spółek.

Jego zdaniem, ciekawe perspektywy w dalszym ciągu mają sektory związane z tranformacją energetyczną.

"Konsument słabnie na całym świecie, co powoduje, że coraz częściej kieruje się ceną, a mniej zwraca uwagę na aspekty środowiskowe czy społeczne związane z produktami. Ale jeśli patrzymy na długofalowe aspekty związane z transformacją energetyczną, to mamy teraz gigantyczną debatę i minikonflikt między USA a Europą odnośnie wsparcia publicznego dla tych sektorów. To wskazuje, że te sektory będą miały przed sobą bardzo ciekawe perspektywy, gdyż strategicznie ani USA, ani Europa nie zmieniają swojego kierunku" - powiedział.

W ocenie Piotra Dmuchowskiego, rynek zbyt optymistycznie wycenia perspektywy obniżek stóp proc.

"Banki centralne mają dużo szerszy zakres narzędzi niż w przeszłości, dużo częściej stosują rozwiązania, o których wcześniej byśmy nie pomyśleli. Będą starały się rozwiązywać problemy bardziej celowanymi narzędziami niż samą stopą proc. Banki centralne będą chciały uniknąć credit crunch, z którym mieliśmy do czynienia przy wielkim kryzysie finansowym w 2008 roku" - powiedział.

Dmuchowski przypomina, że rynki w hurra optymizmie na początku roku spodziewały się, że Chiny dzięki zniesieniu restrykcji covidowych pociągną globalną gospodarkę, ale widać, że systemowe problemy w Chinach są głębsze niż się wydawało.

"Mówimy o gospodarce, która była przez lata na sterydach i jest przyzwyczajona do tego, że wzrost gospodarczy jest bardzo mocny. Samo spowolnienie PKB do 5 proc. w 2023 roku pewnie nie jest problemem, ale gdyby ten wzrost był na ścieżce schodzącej, to długoterminowe problemy zaczną się coraz bardziej ujawniać. Chiny poza demografią mają duży problem z sektorem finansowym, z tzw. shadow banking, wiele inwestycji realizowanych przez lata niekoniecznie miało podłoże ekonomiczne" - powiedział.

"Bardzo optymistyczna perspektywa, że Chiny uratują najbardziej rozwinięte gospodarki przed recesją, powoli odchodzi w zapomnienie" - dodał.

Wiceprezes TFI ZU uważa, że konflikt między USA i Chinach wydaje się nieuchronny, chociaż jest mało korzystny i niezwykle kosztowny dla obu stron. Zapewne nikt otwartego konfliktu nie chce.

"Patrząc historycznie konflikty między dwoma największymi graczami rzadko mają charakter starcia bezpośredniego, więc możemy się spodziewać proxy wars. Można wskazać inne regiony świata, gdzie takie konflikty mogą mieć miejsce, Zatoka Perska jest takim przykładem" - powiedział.

"Dodatkowo przed nami burzliwy kalendarz wyborczy. Stąd dużo napięć społecznych, np. w Izraelu i we Francji plus ważne dla rynków wybory w Turcji" - dodał.

---

Piotr Dmuchowski, wiceprezes TFI PZU, uczestniczył w XXX debacie "Strategie rynkowe TFI" zorganizowanej przez PAP Biznes. Udział w niej wzięli przedstawiciele Pekao TFI, Skarbiec TFI, Eques Investment TFI, Opoka TFI i TFI PZU. (PAP Biznes)

pr/