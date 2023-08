T-Mobile zwolni 5000 pracowników. Operator podał datę

RAPORT Prowizja jako dodatek do pensji? Prawie co piąty handlowiec ocenia to negatywnie Handlowcy najczęściej dostają prowizję w cyklu miesięcznym, a co piąty otrzymuje ją kwartalnie - wynika z "Raportu o wynagrodzeniach w przedsiębiorstwach". Ponad 20 proc. ocenia dodatek do wynagrodzenia neutralnie, a 19 proc. negatywnie.