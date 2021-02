Kryptowaluty w nagrodę? T-Mobile ostrzega przed oszustami

fot. TY Lim / Shutterstock

Oszuści "handlują" kryptowalutami – ostrzega T-Mobile. Przestępcy dzwonią i zachęcają do instalacji aplikacji mobilnej. Kuszą nagrodami pieniężnymi, które trzeba odebrać w postaci m.in. wirtualnych monet.

– W ostatnim czasie otrzymaliśmy wiele zgłoszeń dotyczących połączeń od osób podających się za przedstawicieli instytucji handlujących kryptowalutami. Nieautoryzowana osoba kontaktuje się z abonentami T-Mobile w celu zachęcenia ich do inwestowania w bitcoiny. Może być to próba wyłudzenia danych zwana vishingiem – podaje sieć T-Mobile.

Kryptowaluta w nagrodę to oszustwo

Vishing to jedna z metod wyłudzenia danych osobowych odbywająca się podczas rozmowy telefonicznej. Dzwoniący podszywają się pod osoby lub instytucje zaufania i w trakcie połączenia starają się namówić nieświadomego odbiorcę do podania np. danych do logowania do bankowości online. Mogą również prosić o zainstalowanie aplikacji mobilnej.

⚠️ Abonenci, nie dajcie się zwieść oszustom. ⚠️ Przestępcy podają się za przedstawicieli instytucji handlujących kryptowalutami i telefonicznie wyłudzają Wasze dane. Na czym polega tzw. vishing i co robić w sytuacji zagrożenia? Dowiesz się tu: https://t.co/p8BAnlhisX — T-Mobile Polska (@TMobilePolska) February 15, 2021

"Scenariusze ataku mogą się od siebie różnić, ale w przypadku zidentyfikowanym przez T-Mobile, osoba dzwoniąca informuje, że abonent jest odbiorcą znacznej sumy pieniędzy, a następnie prosi o instalację aplikacji pozwalającej na otrzymanie tej kwoty" – czytamy w komunikacie prasowym operatora.

T-Mobile ostrzega przed utratą danych

Oszuści mogą przejść kontrolę nad urządzeniem, na którym została zainstalowana aplikacja. Umożliwia ona zdalny dostęp do smartfonu ofiary oszustwa. Po instalacji rzekomej aplikacji mobilnej umożliwiającej odbiór nagrody, przestępcy mogą zyskać informację o danych autoryzacyjnych do bankowości elektronicznej, do skrzynek pocztowych, kart płatniczych, zasobów korporacyjnych, jeśli abonent T-Mobile korzysta z laptopa służbowego do celów prywatnych, ostrzega T-Mobile.

"W przypadku jakichkolwiek wątpliwości nie należy podawać nikomu swoich poufnych danych i skontaktować się z Biurem Obsługi Abonenta T-Mobile lub zgłosić tę sytuację na Policję" - informuje T-Mobile.

DF