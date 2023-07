Szymon Hołownia pokazuje program. Chce moratorium podatkowego i wakacji od ZUS

Uproszczenie systemu podatkowego, niepodwyższanie kluczowych podatków do 2026 r., wprowadzenie rodzinnego PIT-u i wakacje od składek ZUS dla przedsiębiorców w trudnościach - to niektóre propozycje, które przedstawił w sobotę lider Polski 2050 Szymon Hołownia na konferencji programowej "Gospodarna Polska".

W sobotę w Sejmie liderzy "Trzeciej Drogi" - sojuszu PSL oraz Polski 2050 - Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia wzięli udział w konferencji programowej zatytułowanej "Gospodarna Polska", na której poruszone zostały kwestie związane z przedsiębiorcami i propozycjami "Trzeciej Drogi" dla nich.

"My Trzecią Drogę zawiązaliśmy naprawdę w ekspresowym tempie. My budowaliśmy ten sojusz, dyskutowaliśmy o nim, planowaliśmy wspólną drogę, również programową, przez niespełna trzy miesiące. Przez te trzy miesiące pokazaliśmy, że dwa ugrupowania o tak różnym profilu, o tak różnej historii, są w stanie wypracować coś, co nazwaliśmy listą wspólnych spraw, czyli minimum programowe dla nowego rządu, mam nadzieję demokratycznego" - wyjaśnił Hołownia.

Jego zdaniem, najważniejszą zmianą, która musi się dokonać, jest "przywrócenie szacunku w relacjach nie tylko obywatela z państwem, ale również państwa z obywatelem".

"Dzisiaj państwo, zwłaszcza w stosunku do osób prowadzących działalność gospodarczą, do przedsiębiorców, przyjęło strategię nie szacunku, a strategię pasożyta. Dzisiaj, trzeba to powiedzieć wprost, polskie państwo pasożytuje na przedsiębiorcach zamiast ich wspierać, zamiast chcieć, żeby to stado się powiększało" - ocenił polityk.

Według Hołowni "wyprowadzenie z kieszeni przedsiębiorców 7 mld składki zdrowotnej więcej rok do roku przez Polski Ład i nie zapewnienie za to ani dnia krótszej kolejki, kiedy ich bliscy potrzebują dostać się do ortopedy, endokrynologa czy kardiologa" jest "pogardą".

"W sumie tych składek na ZUS, na NFZ przedsiębiorcy zapłacili rok do roku więcej o 53 mld zł. Wyobraźcie sobie skalę tej pogardy. Po co te pieniądze? Wszyscy dobrze wiemy: trzeba odbudować Pałac Saski" - zaznaczył Hołownia.

Jak zastrzegł, "odporność polskiej gospodarki na wstrząsy, na kryzysy, radykalnie zmalała przez niekompetentnych ludzi, którzy nami rządzą". "Najprawdopodobniej, jeżeli dalej będą rządzić, (gospodarka) się zawali" - ocenił lider Polski 2050. Podkreślił, że Trzecia Droga jest "jedyną tamą, która może zatrzymać rządy PiS-u i Konfederacji".

Program wyborczy Szymona Hołowni - co zawiera?

Lider Polski 2050 przedstawił dziewięć gwarancji Trzeciej Drogi, które Polska 2050 i PSL zobowiązały się zrealizować, jeśli znajdą się w rządzie.

"Pierwsza rzecz: naprawimy i uprościmy podatki (...). Trzeba skończyć z praktyką, w której teoretycznie mamy powiedziane, że nie wolno zmieniać prawa podatkowego na miesiąc przed początkiem roku podatkowego, a oni nowelizują rozporządzenia już w przyszłym roku. I trzeba mieć habilitację żeby wiedzieć, o co im chodzi" - zapowiedział.

Dodał, że w programie Polski 2050 jest zawarta jednolita danina. "Rozmawiamy o tym z naszymi partnerami. Natomiast już dzisiaj zgadzamy się co do tego, że powinniśmy dać państwu gwarancję stabilności, uspokojenia systemu, poprzez niepodwyższanie kluczowych podatków do 2026 r. PIT, CIT, VAT - do 2026 r. moratorium" - zadeklarował.

Hołownia zapowiedział również wprowadzenie rodzinnego PIT-u upraszczającego rzecz m.in. dla kobiet prowadzących działalność gospodarczą. "Kaczyński myśli, że kobieta to +dzieckomat+. Wrzucasz 500 i wyskakuje dziecko. Kobiety dobrze wiedzą, że nie chcą być tak traktowane" - podkreślił.

Według lidera Polski 2050, "jeżeli mamy w Polsce mieć więcej dzieci, to musimy dać taki system podatkowy, jak mają Francja i Belgia". "Im więcej dzieci, tym niższy podatek" - wyjaśnił.

Kolejnym postulatem wymienionym przez Hołownię jest składka zdrowotna. "Chodzi o przywrócenie tych zasad, które obowiązywały wcześniej, tak aby składka zdrowotna była składką zdrowotną, żebyśmy mogli wziąć się później za remont ochrony zdrowia, a podatki żeby to były podatki" - dodał.

Hołownia zapowiedział również "oddech dla przedsiębiorców". "Nie może być tak, że na przedsiębiorcę przerzuca się odpowiedzialność za nieuczciwość kontrahenta. Kwestia VAT-u od niezapłaconych faktur to jest elementarna uczciwość" - podkreślił.

Innym zapowiedzianym rozwiązaniem są "wakacje od składek ZUS dla przedsiębiorców przeżywających trudne chwile". "To się dużo bardziej opłaca - zawiesić opłaty i składki - niż później płacić koszty tego, że iluś ludzi wylądowało na bruku" - zauważył Hołownia.

Dodał, że zgodnie z gwarancjami Trzeciej Drogi, ZUS będzie płacił zwolnienie chorobowe od pierwszego dnia zwolnienia. "Ten pierwszy miesiąc, którym był obarczony przedsiębiorca, jest absurdalny" - ocenił.

Hołownia podkreślił, że jedną z jego propozycji jest "odbudowanie zaufania państwa do obywateli". "Domniemanie niewinności obowiązuje wobec każdego, oprócz przedsiębiorcy. Przedsiębiorca z domysłu jest kimś, kto pewnie coś kręci. A więc trzeba go śledzić, trzeba go tropić, trzeba mu wchodzić na konto, trzeba go osaczać. A przedsiębiorca ma być kimś, przed kim urząd skarbowy rozwija czerwony dywan, bo on przyniesie podatki. Chcemy kompletnie odwrócić system" - zaznaczył.

Dodał, że Polska 2050 "przywróci zasadę domniemania niewinności w sprawach gospodarczych i zwiększy odpowiedzialność urzędników za interpretacje, które wydają i uprości system wydawania wiążących interpretacji podatkowych".(PAP)

