Szymon Hołownia pokazał pięć recept Polski 2050 na obecne problemy w kraju

Lider Polski 2050 Szymon Hołownia przedstawił w piątek recepty na obecne problemy w kraju. Wśród pięciu punktów jego programu znalazło się m.in. wsparcie dla pracujących młodych ludzi, bezpieczeństwo żywnościowe i oszczędny rząd.

Hołownia przebywa w piątek w województwie podlaskim.

"Dzisiaj potrzebujemy konkretnej, spójnej odpowiedzi rządzących na problemy, które toczą dzisiaj ludzi" - mówił Hołownia na konferencji prasowej w Michałowie (Podlaskie). Wśród problemów wymienił drożyznę, raty kredytów i "szalejącą inflację".

"To jest dzisiaj problem młodych rodzin, które zaraz będą musiały wyprowadzać się z domów ze swoimi dziećmi, bo nie mają jak spłacić kredytu, dzieci, które już dziś wiedzą, że nie pojadą na wakacje w tym roku, emerytów, którzy nie wiedzą jak przy takich cenach, które dzisiaj są, poskładają do kolejnego pierwszego" - podkreślił.

Powiedział, że Polska 2050 ma przygotowane konkretne rozwiązania na tę sytuację. Nazwał je receptami.

Pierwszym pomysłem jest oszczędny rząd. Jak mówił Hołownia, oszczędny rząd to podstawa, by być wiarygodnym wobec ludzi.

Lider Polski 2050 mówił też o bezpiecznych oszczędnościach. O tym, że potrzebne są obligacje, które będą oprocentowane na poziomie inflacji. "One, żeby miały silny impuls antyinflacyjny powinny być emitowane przez Narodowy Bank Polski i powinny być dostępne w bardzo szerokiej ofercie na bardzo różne okresy czasu, również w indywidualnych planach emerytalnych, bo inaczej nie przyniesie skutku" - stwierdził.

Hołownia przedstawił także rozwiązania dla młodych ludzi, którzy pracują. Mówił, że młodzi pracujący do 26 roku życia powinni być zwolnieni w całości ze składek, które płaci pracownik, a między 27 a 30 rokiem życia z połowy składek. Ocenił, że będzie to "ratunkowy pakiet" dla młodych, którzy potrzebują pieniędzy. "My musimy młodym ludziom pomóc dzisiaj na starcie w tej sytuacji, w której oni nie zgromadziwszy oszczędności, nie zbudowawszy żadnego kapitału, nie mający czasem mieszkania - wychodzą na rynek i ta sytuacja, w której się znajdują jest po prostu przerażająca" - mówił lider Polski 2050.

Kolejną "receptą" zaproponowaną przez Hołownię jest bezpieczeństwo żywnościowe. Hołownia chce, aby w związku z obecną sytuacją "zerowy" VAT na żywność by nie do końca lipca 2022, a do końca roku, natomiast na podstawowe produkty żywnościowe powinien być utrzymany dopóki inflacja nie spadnie poniżej 5 proc. "To jest kwestia naszego życia i śmierci, tego czy będziemy mieli co jeść czy nie" - mówił Hołownia.

Hołownia chce też zrobić "porządek" z rządowymi spółkami. Przedstawił na konferencji dane, z których wynika, że takie spółki jak PKN Orlen i PGNiG notują zyski, a w tym samym czasie Polacy płacą najwięcej za paliwo i gaz.

Hołownia w czwartek przebywał w Kisielicach (Warmińsko-mazurskie), gdzie zwiedzał gminę, która - jak mówił - jest samowystarczalna energetycznie. Przed konferencją w Michałowie spotkał się z właścicielem tamtejszej biogazowni, która zapewnia ciepło systemowe m.in. do urzędu i basenu w tym mieście. W ocenie Hołowni, to rozwiązanie modelowe, które rząd powinien wspierać w całej Polsce. "Nie ma lepszej metody na zapewnienie bezpiecznego i taniego ciepła systemowego na terenach rolniczych" - ocenił Hołownia.

Lider Polski 2050 na piątek wieczór ma zaplanowane jeszcze spotkanie z mieszkańcami w Białymstoku.(PAP)

