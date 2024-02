Szymon Hołownia o sytuacji w TK. Mówi o diagnozie, wskazuje też na receptę

Jeżeli Sejm miałby stawiać diagnozę w sprawie Trybunału Konstytucyjnego, to powinien jednocześnie położyć na stole receptę; w moim odczuciu jeżeli diagnozą jest uchwała, to receptą powinny być projekty ustaw i projekt zmian konstytucji - powiedział w czwartek marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

Hołownia był pytany na czwartkowej konferencji prasowej w Sejmie, co dalej ze sprawą zapowiadanych przez rządzących uchwał dotyczących Trybunału Konstytucyjnego. Dopytywano - czy jeśli nie będzie tych uchwał, to jakie inne rozwiązania legislacyjne będą proponowane i kiedy.

Marszałek Sejmu odpowiedział, że nie jest sztuką "położyć na stole" takie rozwiązania, o które wszyscy będą się spierali. Zamiast tego - przekonywał - należy przedstawić takie rozwiązanie, wokół którego można szybko wypracować porozumienie.

"My, ja i Polska 2050, stoimy na stanowisku, że jeżeli rzeczywiście Sejm miałby stawiać diagnozę w sprawie TK, to powinien też jednocześnie położyć na stole receptę. W moim odczuciu, jeżeli diagnozą jest uchwała, to receptą powinny być projekty ustaw i projekt konstytucji" - powiedział Hołownia.

Zaznaczył, że projekt, który jest obecnie negocjowany "jest bardzo uczciwą propozycją". "On na przykład sugeruje (...) że jest w nim między innymi propozycja, żeby sędziowie TK byli powoływani przez Sejm większością 3/5. To jest ręka wyciągnięta w stronę opozycji, to ręka wyciągnięta w stronę prezydenta RP. To jest uczciwa propozycja, która mówi +nie chcemy upartyjniać, zamykać, grabić pod siebie, tylko zróbmy reset i zróbmy to razem, tak by ludzie czuli się bezpiecznie z tym rozwiązaniem+" - oświadczył.

Podkreślił, że wie, iż niektórzy w koalicji 15 października - choć nie w Polsce 2050 - obawiają się w ogóle "uruchamiania" tematu konstytucji.

"Ja uważam, że taką ofertę należy położyć i jeszcze projekty zmiany ustaw, chociażby po to, by dać szansę dobrym rozwiązaniom, a jeśli to się okaże niemożliwe, to chociaż móc powiedzieć +sprawdzam+ tym, którzy głośno wołają o tym, że ma miejsce zamach stanu i chęć wysadzenia TK, a jak ktoś przyjdzie z najlepszą wolą, by go naprawić, byśmy zrobili to razem, musiał się w tej sprawie jasno opowiedzieć" - powiedział Hołownia.

Dodał, że jego zdaniem uchwały dotyczące TK powinny być maksymalnie precyzyjne. Ocenił, że nie jest to miejsce na "rozbudowaną publicystykę polityczną". "To powinno być maksymalnie precyzyjne wskazanie objawów choroby, która toczy ten Trybunał - a toczy - one powinny zostać precyzyjnie wymienione i wylistowane w tej uchwale, a następnie powinniśmy położyć to na stole wraz z pakietem tych ustawowych i konstytucyjnych rozwiązań. Wierzę, że będziemy gotowi z tym szybko" - dodał.

Zaznaczył, że szef MS Adam Bodnar myślał, że uda się "ten proces polityczny" zakończyć przed obecnym posiedzeniem Sejmu. Hołownia dodał, że być może uda się to zrobić przed kolejnym posiedzeniem Sejmu. "Pewnie nie zdążą nas do tego czasu zdelegalizować, pani (Krystyna) Pawłowicz z panią (Julią) Przyłębską, choć może się w tej sprawie mylę, ale będziemy oczywiście w przerwach od planowania mordów politycznych, bo to dziś przecież głównie nas zajmuje, będziemy uważnie śledzić ich poczynania" - ironizował Hołownia, nawiązując do wypowiedzi prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który powiedział dziennikarzom w Sejmie, że "ze strony tej władzy, która nieustannie łamie prawo, można się wszystkiego spodziewać, nawet zabójstw politycznych".

Hołownia stwierdził, że to "alternatywna rzeczywistość, w której od kilku dni funkcjonujemy"; wyraził nadzieję, że prezes PiS "wróci ze swojej długiej kosmicznej podróży, którą z taką pasją odbywa".

Ustawę o zmianie konstytucji uchwala Sejm większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz Senat bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów. (PAP)

