Szykowany dopalacz do e-aut. M.in. niższe podatki i inne ułatwienia

Dopłaty do elektrycznych samochodów ciężarowych? Program ma wynieść 1 mld zł Do 750 tys. zł dopłaty do zakupu zeroemisyjnych samochodów ciężarowych przewiduje projekt programu ogłoszoneg przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na dotacje zostanie przeznaczony łącznie 1 mld zł. W ocenie PSPA zaproponowane rozwiązania to krok w dobrym kierunku.