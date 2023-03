"Szykowali akty dywersji". Szef MSWiA o zatrzymaniu rosyjskich szpiegów

PIE: rezerwy banków centralnych zmalały do 11,59 bln dol. Rezerwy banków centralnych w III kw. 2022 r. zmalały do 11,59 bln dol. z 12,01 bln dol. w II kw. 2020 r. - podał Polski Instytut Ekonomiczny. Dodano, że blisko 60 proc. światowych rezerw to amerykańskie dolary.