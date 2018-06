Szydło zapowiada emeryturę dla matek przynajmniej czwórki dzieci

Razem z premierem Mateuszem Morawieckim przygotowujemy projekt emerytury dla matek, który urodziły i wychowały przynajmniej czwórkę dzieci - zapowiedziała w sobotę podczas spotkania z mieszkańcami Skarżyska-Kamiennej wicepremier Beata Szydło.

Wicepremier stwierdziła, że największym wyzwaniem dla rządu są kwestie demograficzne. Poinformowała, że według prognoz w ciągu kilkunastu lat, jeśli tendencja się nie zmieni, to liczba mieszkańców Polski zmniejszy się o jeden milion.

To mniej więcej tak, jakby z mapy zniknęło województwo świętokrzyskie. Musimy wspierać politykę prodemograficzną, prorodzinną. Temu służą te projekty, które zostały już wprowadzone w życie, m.in. "Rodzina 500+". W jego wyniku poprawiła się sytuacja polskich rodzin, wyeliminowaliśmy praktycznie ubóstwo wśród dzieci. Ale "Rodzina 500+" z założenia był również programem prodemograficznym. Mamy tutaj pozytywne sygnały, że to się powiodło, bo zaczęło się w Polsce rodzić więcej dzieci, niż początkowo zakładano - poinformowała.

Poinformowała też o programie, nad którym pracuje razem z premierem Mateuszem Morawieckim - emeryturą dla mam, które urodziły co najmniej czworo dzieci.

Jeśli wychowując dzieci, nie były w stanie wypracować sobie emerytury, będą miały gwarantowaną najniższą emeryturę. Jeśli pracowały, to będą miały ją uzupełnioną. Prace nad tym projektem trwają, on zostanie przygotowany do końca wakacji, a później zostanie przedstawiony do debaty parlamentarnej - obiecała.

Premier mówiła także o przygotowywanych programach wspierających rodziny studenckie - pakiet dla młodych rodziców, którzy studiują i wychowują dzieci oraz projekcie wspierania kultury ludowej i regionalnych artystów. Pierwszy z nich będzie realizowany od przyszłego roku, a drugi ruszy już jesienią.

Do końca kadencji zrealizujemy te projekty o których mówiliśmy w 2015 roku - podsumowała Beata Szydło.

14 kwietnia podczas konwencji PiS "Polska jest jedna" premier Mateusz Morawiecki zapowiedział kilka działań, w tym mniejszy ZUS dla małych firm, obniżenie CIT dla małych i średnich firm do 9 proc., wyprawkę w wysokości 300 zł dla uczniów, 23 mld zł na program dla seniorów "Dostępność+", przeznaczenie 5 mld zł na stworzenie funduszu dróg lokalnych. Wicepremier Beata Szydło anonsowała premię za szybkie urodzenie drugiego dziecka i wsparcie kulturalnej aktywności seniorów w mniejszych ośrodkach przed każdym rokiem szkolnym.

autor: Janusz Majewski

