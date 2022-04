Szydło: Trzeba stawiać warunki i walczyć o unijne pieniądze

fot. Aleksiej Witwicki / / FORUM

Możemy być skuteczni; trzeba stawiać warunki i twardo walczyć o te pieniądze. One są potrzebne; potrzebują ich ludzie uciekający z Ukrainy - powiedziała europosłanka PiS i była premier Beata Szydło o kwestii przeznaczenia dodatkowych środków przez KE dla państw, które przyjęły uchodźców z Ukrainy.

Była premier była gościem Programu Trzeciego Polskiego Radia w środę, gdzie pytana była m.in o kwestię przeznaczenia dodatkowych środków przez Komisję Europejską dla krajów, które przyjęły wielu uchodźców z zaatakowanej przez Rosję Ukrainy.

"Tu jest próba przesuwania na dalszy plan, mówienia: +przesuńcie z innych funduszy+. My nie liczymy pieniędzy, kiedy trzeba pomóc potrzebującym, tak samo robią kraje bałtyckie, Słowacja czy Czechy" - oceniła. "Możemy być skuteczni; trzeba stawiać warunki i twardo walczyć o te pieniądze. One są potrzebne, ale nie potrzebują ich państwa członkowskie, ale potrzebują ich ludzie uciekający z Ukrainy" - stwierdziła Szydło.

Europosłanka odniosła się również do kwestii akceptacji przez KE polskiego Krajowego Planu Odbudowy, koniecznej dla otrzymania przez Polskę środków z unijnego Funduszu Odbudowy. "To już jest ostateczny moment, kiedy te środki powinny być przyznane, bo praktycznie spełniamy już wszystkie oczekiwania KE. Ale musimy pamiętać o tym, że tak naprawdę Komisja Europejska nie zaakceptowała naszego planu, nie postawiła żadnych warunków jego dotyczących, to znaczy, że był on dobrze przygotowany" - zaznaczyła.

"To jest gra polityczna toczona w Brukseli. Źle się dzieje, że w tak trudnym czasie, kiedy Polska pomaga i nie prosi o dodatkowe przywileje, ponosi z tego powodu koszty, a Bruksela ciągle tę grę prowadzi" - oceniła b.premier.

Szydło pytana była również o postawę Węgier wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę. "Tak jak powiedział prezes Jarosław Kaczyński: ta postawa Węgier jest nie do zaakceptowania dla nas, także biorąc pod uwagę różne uwarunkowania, które mają Węgrzy. Zdecydowane i jasne stanięcie po stronie Ukrainy jest tutaj potrzebne, dlatego, że Ukraina walczy dzisiaj nie tylko o swoją przyszłość, wolność i suwerenność, ale również całej Europy" - powiedziała europosłanka.

Była premier była także pytana o kwestie potencjalnego unijnego embarga na rosyjską ropę i gaz. "Chciałabym, żeby zamiast słowa +rozważamy+ wreszcie powiedziano +wprowadzamy+ sankcje, i to skuteczne. Teraz jest już piąty pakiet sankcji, natomiast wiemy doskonale, że sankcje nie do końca działają. dobrze, że rozmowy są, że są podejmowane działania, ale to jednak jest zbyt mało i sankcje są zbyt słabe. Moim zdaniem nie ma już czasu na zastanawianie się czy rozważanie" - powiedziała Szydło.(PAP)

autor: Mikołaj Małecki

mml/ par/