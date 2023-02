Szybko przybywa bankrutów. Styczeń bliski rekordów

Po okresie zamieszania w procedurach i spadku liczby bankructw upadłość konsumencka wróciła do poprzedniego trendu. W styczniu liczba dłużników ogłaszających upadłość była zbliżona do najwyższych poziomów w całej historii tej instytucji w Polsce.

W 2015 roku, który zapoczątkował nowy rozdział dla upadłości konsumenckiej na polskim rynku, bankructwo ogłosiło łącznie 2,1 tys. osób. Dziś szeregi upadłych powiększają się w takim tempie mniej więcej w 5 tygodni. Z najnowszych danych opublikowanych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej wynika, że liczba ogłoszeń na dobre powróciła już do poprzednich poziomów, a być może jesteśmy świadkami trendu rosnącej dynamiki.

W styczniu 2023 r. w Krajowym Rejestrze Zadłużonych umieszczono 1623 ogłoszenia o upadłości konsumenckiej. W całej dotychczasowej historii tej instytucji prawa upadłościowego tylko trzykrotnie odnotowano wyższy miesięczny wynik. Rekord dzierży do dziś grudzień 2020 r., gdy upadłych było ponad 1,8 tys.

Liczba ogłoszeń o upadłości konsumenckiej miesięcznie (styczeń 2021 - styczeń 2023) (Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej )

Widoczna na wykresie „nizina” to efekt zmian formalnych, które wprowadzono przed ponad rokiem. W grudniu 2021 r. zmieniły się procedury określające zasady wnioskowania i prowadzenia procesu upadłościowego. Aplikacja składana jest obecnie przez KRZ, a korespondencja z sądem także prowadzona jest w postaci elektronicznej. Dla części wnioskujących problemem okazała się bariera technologiczna, co poskutkowało spadkiem liczby ogłaszanych miesięcznie bankructw osób fizycznych.

Od trzech lat łatwiej o upadłość

Przypomnijmy, że już od niemal trzech lat obowiązują zasady dające szerszy dostęp do upadłości konsumenckiej. Jedną z istotnych zmian wprowadzonych w marcu 2020 r. było dopuszczenie do procesu dłużników, którzy doprowadzili do niewypłacalności umyślnie lub wskutek niedbalstwa.

Obecnie wina konsumenta nie stanowi przeszkody. Nie jest ona nawet badana na pierwszym etapie postępowania, a wpływa tylko na warunki oddłużenia już po ogłoszeniu bankructwa. Od tej zasady jest kilka wyjątków, m.in. gdy dłużnik ma za sobą prawomocny wyrok za działania na szkodę wierzycieli.