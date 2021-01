Szybki dostęp do historii kredytowej – rusza aplikacja mobilna BIK

fot. Giftpundits.com / Pexels

Podgląd alertów, sprawdzenie oceny punktowej, zastrzeżenie dowodu tożsamości – to niektóre z opcji dostępnych dla użytkowników nowej aplikacji mobilnej BIK. Oprogramowanie można pobrać na urządzenia z Androidem lub iOS.

Biuro Informacji Kredytowej już kilka lat temu przebudowało swój serwis internetowy, a następnie zaproponowało pakiety usług przeznaczonych dla osób, które chcą mieć ścisłą kontrolę nad swoimi finansami. Z początkiem roku ruszyła aplikacja mobilna, która daje szybki dostęp do informacji gromadzonych przez biuro oraz kilka dodatkowych możliwości.

Jeśli użytkownik posiadał już konto w serwisie BIK, może je połączyć z aplikacją mobilną i korzystać z prostszego logowania – za pomocą numeru PIN lub, opcjonalnie, czytnika biometrycznego w smartfonie. W aplikacji można również zarejestrować się po raz pierwszy i przejść proces weryfikacji tożsamości.

BIK proponuje dwa warianty płatnego dostępu do usług. Podstawowy pakiet kosztuje 9,99 zł miesięcznie, a dostęp do szczegółowego raportu BIK jest wówczas dodatkowo jednorazowo płatny (27,99 zł). Wariant rozszerzony kosztuje 49,99 zł, z opłatą pobieraną co trzy miesiące. W tej opcji użytkownik może korzystać z raportów bez limitów. Należność subskrypcyjną można uregulować kartą płatniczą, a transakcje rozliczane są przez firmę Blue Media.

Na głównym ekranie aplikacji prezentowane są ocena punktowa BIK, wskaźnik BIK (informujący o syntetycznie o statusie kredytobiorcy, opóźnieniach w spłacie), dane o aktywnych zobowiązaniach oraz skrót do Alertów BIK (powiadomieniach o próbach wyłudzenia i opóźnieniach w spłacie kredytów i pożyczek).

Wśród opcji dostępnych na telefonie znalazły się także Analizator Kredytowy, pozwalający ocenić wstępnie zdolność kredytową (także w oparciu o dane z raportu BIK) oraz możliwość zastrzeżenia dokumentu tożsamości i ustawienia zastrzeżenia kredytowego (odnotowane w bazie BIK ma informować kredytodawców, że nie chcemy zaciągać zobowiązań). Użytkownicy BIK mogą także sięgnąć po BIK Protect, czyli moduł analizujący podstawowe informacje o urządzeniu i informujący o potencjalnych „mobilnych” zagrożeniach.

