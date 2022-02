"Szybka ścieżka" do mWIG40 i sWIG80. Awans na wzór Allegro już od marca

fot. zhu difeng / / Shutterstock

GPW Benchmark do końca tygodnia prowadzi konsultacje dotyczące zmian w indeksach małych i średnich spółek. Proponowane rozwiązania mają przyspieszyć wejście do indeksu debiutujących podmiotów o znacznej kapitalizacji. Nie musi to oznaczać lepszej stopy zwrotu dla benchmarku.

Zgodnie z komunikatem GPW Benchmark do 6 lutego potrwa zbieranie opinii nt. zmian metody opracowywania mWIG40 i sWIG80 w odniesieniu do zasad przeprowadzania korekt nadzwyczajnych polegających na zmianie składu indeksów podczas debiutów spółek o znacznej kapitalizacji, które spełniają warunek wynikający z procedury tzw. szybkiej ścieżki. Konsultacje publiczne są konieczne z uwagi na istotność proponowanych zmian wyliczonych w „Procedurze cyklicznego przeglądu metod indeksów giełdowych”.

"Szybka ścieżka" wzorem Allegro

Wprowadzone zmiany miałyby obowiązywać od najbliższej rewizji rocznej, która będzie miała miejsce w marcu. Propozycja uwzględnia wnioski, oceny i rekomendacje użytkowników indeksów, obserwatorów i praktyków rynku finansowego, w tym przede wszystkim zgromadzonych w Komitecie Indeksów Giełdowych oraz w Komitecie Nadzorczym Wskaźników Referencyjnych Rynku Kapitałowego.

Komitet Indeksów Giełdowych to podmiot doradczy GPW Benchmark, a w jego skład wchodzą eksperci z dużym doświadczeniem rynkowym, m.in. zarządzający funduszami inwestycyjnymi, dyrektorzy, menadżerowie i analitycy domów i biur maklerskich oraz przedstawiciele GPW i GPW Benchmark.

Z kolei Komitet Nadzorczy Wskaźników Referencyjnych Rynku Kapitałowego to czteroosobowe gremium sprawujące kontrolę nad wszystkimi aspektami opracowywania wskaźników referencyjnych rynku kapitałowego, w tym wszystkich indeksów rynku głównego, NewConnect i hurtowego rynku obligacji. Obecnie tworzą go członek zarządu GPW, członek rady nadzorczej notowanego na GPW Kruka, profesor Uniwersytetu Łódzkiego oraz członek zarządu KDPW.

Dyskusja o konieczności bliższego przyjrzenia się sposobie opracowania indeksów zaczęła się w 2021 roku, kiedy to na rynku głównym GPW pojawiły się spółki o wysokiej kapitalizacji, a nie zostały uwzględnione w indeksach obejmujących największe podmioty. Chodzi tu przede wszystkim o przypadki Pepco czy Huuuge oraz Shopera, Photon Energy czy Creepy Jar. Więcej o debiutach z 2021 r. pisaliśmy w tym artykule.

"Szybka ścieżka" to sposób na błyskawiczne pojawienie się spółki w indeksie zaraz po debiucie, jeśli wartość jej akcji w wolnym obrocie w dniu pierwszego notowania stanowi co najmniej 5 proc. wartości kapitalizacji portfela indeksu na sesji w tym dniu. Do tej pory dotyczyło to jednak tylko indeksu WIG20. Miało to swoje określone konsekwencje, które obserwowaliśmy w przypadku debiutu Allegro.

Po pierwszej sesji ogłoszono awans Allegro do WIG20 i fakt tak szybkiego awansu przy niewielkiej podaży akcji sprawił, że pierwsze dwa tygodnie na GPW upłynęły pod znakiem mocnego windowania kursu (popyt zgłaszali nie tylko indywidualni, ale także inwestorzy instytucjonalni, którzy chcieli "doważyć" w swoich portfelach pojawienie się tak istotnej w WIG20 spółki).

Gdyby odpowiednie zasady funkcjonowały już w 2021 roku, oznaczałyby szybsze pojawienie się w indeksach małych i średnich spółek wspomnianych debiutantów oraz inne roszady, które są konsekwencją zmian odbywających się poza czterema oficjalnymi terminami rewizji indeksów.

Co ciekawe - i w jednym, i drugim przypadku zmiany wpłynęłyby na niekorzyść zachowania obu indeksów i oznaczałyby na koniec roku stopy zwrotu niższe niż te wypracowane na dotychczas obwiązujących zasadach. To oczywiście nie oznacza, że tak będzie zawsze, a potencjalna niższa stopa zwrotu to efekt słabiej zachowujących się debiutantów względem rynku.

mWIG40 i duuuże roczarowanie

Proponowana "szybka ścieżka" zakłada wpisanie debiutującej firmy do koszyka średnich spółek, jeśli wartość jej akcji w wolnym obrocie w dniu notowania stanowi co najmniej 2,5% wartości kapitalizacji portfela indeksu na sesji w tym dniu. Wartość portfela indeksu to nic innego, jak wartość akcji w wolnym obrocie wszystkich spółek notowanych w indeksie. Obecnie jest to prawie 81 mld zł.

Z przeprowadzonej symulacji wynika, że szybsze dołączenie do mWIG40 debiutującego w lutym ubiegłego roku Huuuge i Pepco w maju byłoby ze „szkodą” dla kondycji indeksu średnich spółek. O ile kurs Pepco dopiero w ostatnich dniach znalazł się poniżej ceny z debiutu i ceny emisyjnej, o tyle zachowanie kursu Huuuge było dużym rozczarowaniem dla inwestorów, którzy ochoczo zapisali się na akcje po cenie 50 zł za sztukę. Redukcja zapisów wyniosła prawie 97 proc. Powyżej tej ceny akcje były notowane tylko chwilę po debiucie. Późniejsza historia to już tylko osuwanie się w stronę grudniowych minimów na poziomie ok. 23 zł, pogłębionych o kolejną złotówkę w ostatnich dniach stycznia 2022. r.

gpwbenchmark.pl

Ostatecznie Huuuge pojawił się w mWIG40 po rewizji 17 września, a Pepco po grudniowym przetasowaniu. Przy debiucie tego drugiego wielu liczyło na podobny do Allegro awans od razu do ligi największych spółek (kapitalizacja przekraczała 25 mld zł, jednak problemem była kapitalizacja akcji w wolnym obrocie), ten się jednak nie ziścił i droga do niego wiedzie teraz poprzez terminowe okienka rewizyjne. Liczą na to sami przedstawiciele spółki.

Szerokie grono, podobny skutek

W odniesieniu do grona sWIG80 proponuje się, aby wpisanie do indeksu mogło się odbyć w ramach "szybkiej ścieżki", jeśli wartość jej akcji w wolnym obrocie w dniu pierwszego notowania stanowi co najmniej 1,25% wartości kapitalizacji portfela indeksu na sesji w tym dniu. Obecna kapitalizacja portfela akcji w wolnym obrocie wynosi ponad 25,8 mld zł.

Dwa razy większe grono małych spółek teoretycznie w mniejszym stopniu powinno odczuć zmiany i przetasowania w swoim indeksie. Lipcowy debiut Shopera z kapitalizacją ponad 1,32 mld zł pozwolił znaleźć się w sWIG80 w grudniu. Creepy Jar przy kapitalizacji w momencie kwietniowego przejścia na GPW z NewConnect na poziomie 715 mln zł znalazł się w indeksie we wrześniu. Jeszcze dłużej musiał czekać także przechodzący z NewConnect w styczniu ubiegłego roku Photon Energy, który w czerwcu był jeszcze na liście rezerwowej.

Symulacja przeprowadzona przez GPW Benchmark pokazuje jednak, że nawet w tej sytuacji wynik portfela małych spółek byłby nieco poniżej tego osiągniętego bez wprowadzonych zmian.

gpwbenchmark.pl

Prowadzone konsultacje publiczne zamykają się w przeprowadzeniu ankiety skierowanej do podmiotów korzystających z indeksów giełdowych, ale również do wszystkich uczestników rynku kapitałowego. Ankieta ma po jednym pytaniu odnoszącym się do każdego z dwóch indeksów, którego dotyczą zmiany, i brzmi po prostu: „Czy popierasz zmiany polegające na wprowadzeniu »szybkiej ścieżki«”. Możliwości jest jednak więcej niż tylko odpowiedź „Tak” lub „Nie”, ponieważ istnieje opcja odpowiedzi „Nie mam zdania” oraz miejsce na wpisanie komentarza.

Jak wskazuje sam GPW Benchmark, wprowadzenie „szybkiej ścieżki” do indeksów małych i średnich spółek to istotna zmiana, a same konsultacje publiczne to wymóg regulaminowy.

Oprócz istotnych z punktu widzenia regulaminu zmian GPW Benchamark wprowadzi jeszcze kilka innych nowości. Będzie to m.in. zasada kwalifikacji na listę rezerwową do WIG20, według której nie znajdzie się na niej spółka, która w rankingu kapitalizacji znajduje się na pozycji niższej niż 40.

Znajdzie się też doprecyzowanie miesięcznego wskaźnika obrotu w oparciu o pełne miesiące kalendarzowe oraz zasada ustalania wskaźnika dla spółek debiutujących w pierwszym miesiącu notowania na podstawie danych z dostępnych sesji.

Wprowadzony będzie także limit minimalnej liczby instrumentów uczestniczących w portfelach wszystkich indeksów, dla której publikacja indeksów ma sens, tak jak ma to miejsce w WIGdiv. Zatem GPW Benchmark będzie opracowywać wartości takich indeksów, gdy ich portfel będzie zawierał co najmniej 3 uczestników. Nie powtórzy się już sytuacja z WIG-Telekomunikajacja, kiedy w ostanim czasie były w nim notowane tylko 2 spółki (Orange i Cyfrowy Polsat), aż po rewizji w grudniu 2021 r. indeks przestał być opracowywyany.

To także zapewnienie informowania o zmianach nadzwyczajnych, o ile to możliwe, z dwudniowym wyprzedzeniem.

"GPW Benchmark planuje rozszerzać ofertę publikowanych indeksów, w tym także indeksów branżowych. Wsparciem w rozwoju oferty, w tym również budowania indeksów „na miarę”, czyli kastomizowanych dla klienta, jest nowa aplikacja do kalkulacji indeksów (INDEXator+), której implementacja pozwoliła m.in. na zwiększenie częstotliwości publikacji wybranych indeksów giełdowych - napisała w komentarzu dla Bankier.pl Małgorzata Odolińska, kierownik zespołu wskaźników rynku kapitałowego.

W marcu wejdą istotne zmiany dotyczące sektora gier. Zniknie WIG-Games pod obecną nazwą oraz będzie opracowywany nowy indeks WIG-Gry. Więcej o zapowiedzianych zmianach pisaliśmy w artykule "Gamingowe indeksy po nowemy".