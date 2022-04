Szwedzi nieoczekiwanie zrywają z polityką zerowych stóp procentowych

fot. Elzbieta Krzysztof / / Shutterstock

Po blisko 8 latach przerwy Szwedzi znów będą mieli dodatnie stopy procentowe. W czwartek Riksbank nieoczekiwanie ogłosił podwyżkę ceny pieniądza oraz zapowiedział dalsze zacieśnianie polityki pieniężnej.

W latach 2015-2019 Szwedzi utrzymywali ujemną stopę referencyjną banku centralnego, a w kolejnych dwóch latach wynosiła ona 0. Dziś zarząd banku centralnego niespodziewanie ogłosił, że podnosi stopę repo o 25 pb., do 0,25%. Konsensus rynkowy nie przewidywał zmian na tym posiedzeniu władz Riksbanku. Decyzja wejdzie w życie 4 maja. Poinformował również, że planuje w tym roku jeszcze 2-3 podwyżki, a w horyzoncie trzyletnim główna stopa procentowa ma sięgnąć "nieco poniżej" 2 proc.

Bankier.pl na podstawie danych Riksbanku

Władze Riksbanku podjęły również decyzję o zredukowaniu tempa zakupu aktywów w II połowie roku, w efekcie czego jego portfolio zacznie się kurczyć, ponieważ wcześniej nabyte papiery będą zapadać. W tym okresie ma wydać na zakupy obligacji 37 mld koron szwedzkich - połowę tego, co w pierwszej połowie bieżącego roku. Od dziś bank centralny przestaje inwestować w bony skarbowe.

Szwedzi oczekują, że skutkiem zacieśnienia polityki pieniężnej będzie ograniczenie inflacji do ok. 2 proc. w 2024 r. W marcu inflacja CPIF przekroczyła 6 proc. i była najwyższa od ponad 30 lat. Średnia inflacja ma w tym roku wynieść 6 proc. wobec przewidywanych we wcześniejszej prognozie 2,9 proc. i 2-proc. celu banku centralnego.

"Polityka pieniężna nie może wpływać na wysokie międzynarodowe ceny surowców czy frachtu. Jest zatem nieuniknione, że tempo wzrostu cen konsumpcyjnych, np. energii, żywności i niektórych innych towarów, jeszcze przez jakiś czas będzie utrzymywało się na wysokim poziomie. Riksbank może jednak prowadzić politykę pieniężną, aby przeciwdziałać ugruntowaniu się wysokiej inflacji w ustalaniu cen i kształtowaniu płac oraz zapewniać powrót inflacji do celu po pewnym czasie" - głosi komunikat banku centralnego.

W reakcji na decyzję Riksbanku wyraźnie umocniła się korona. Kurs EUR/SEK spadł o 1 proc. - w pobliże poziomu 10,25 korony szwedzkiej za euro.

Riksbank był jednym z ostatnich ważnych banków centralnych, który długo utrzymywał ultraluźną politykę pieniężną. W obliczu przyspieszającej inflacji nieugięte pozostają jeszcze władze monetarne Szwajcarii, gdzie główna stopa procentowa wynosi -0,75%, Japonii (-0,1%) oraz strefy euro. Władze EBC wyraźnie sugerują, że szykują podwyżkę ceny pieniądza.

Politykę pieniężną zaczął normalizować Fed. W marcu Amerykanie podnieśli przedział stopy funduszy federalnych o 25 pb., do 0,25-0,50%. Na horyzoncie są kolejne podwyżki. Tymczasem przeciwne jest nastawienie monetarne władz Chin. Rozjazd w polityce pieniężnej USA i Państwa Środka może mieć istotne konsekwencje dla globalnych przepływów kapitału.