Szwed: W ciągu ponad 10 lat na obsłudze programu "500+" zaoszczędzimy ok. 3 mld zł

fot. Andrzej Hulimka / / Forum

W ciągu ponad 10 lat na obsłudze programu "500+" zaoszczędzimy ok. 3 mld zł - powiedział w sobotę wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed. Przypomniał, że wnioski będzie można wysyłać tylko w formie elektronicznej, ale resort planuje wsparcie w tej kwestii.

W piątek prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Przewiduje ona m.in., że obsługą programu "Rodzina 500+" zajmie się ZUS, a wnioski będzie można składać jedynie drogą elektroniczną.

Wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed pytany był w sobotę w TVP Info o to, jaką pomoc resort planuje dla osób, które albo nie mają komputera, albo mają kłopoty z jego obsługą, a chciałyby złożyć wniosek.

"Tu oczywiście oprócz szerokiej akcji informacyjnej, która rozpocznie się (...), to w każdym inspektoracie ZUS będą specjalne wydzielone stanowiska, gdzie pracownicy będą pomagali takie wnioski osobiście złożyć. Ale również chcemy uruchomić takie stoiska na Poczcie Polskiej, w KRUS-ie, żeby jak najbardziej ułatwić tym osobom, które z różnych względów nie mogą sobie wypełnić wniosku sami czy przy pomocy kogoś bliskiego" - przekazał wiceszef resortu. Zapewnił, że rząd jest przygotowany do tego, aby przeprowadzić szeroką akcję w tym zakresie.

Przyznał, że "zasady merytoryczne" programu nie zmieniają się.

"Ta zmiana to jest właściwie techniczna, ona oczywiście jest podyktowana tym, żeby ułatwić, ale też (przyniesie - PAP) znaczne oszczędności przy tym programie, jeśli chodzi o obsługę, bo w ciągu tych ponad 10 lat, które szacowaliśmy, to zaoszczędzimy około 3 mld zł na tych zmianach, ale w programie nic się nie zmienia. Każde dziecko do 18 r. życia jest uprawnione do kwoty 500 zł" - powiedział Szwed.

Nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci przewiduje, że obsługą programu "Rodzina 500+" będzie zajmował się Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a nie – jak obecnie – samorządy. Wnioski o przyznanie świadczenia będzie można składać tylko przez internet, a pieniądze będą wypłacane jedynie bezgotówkowo na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego.

Nowela zakłada, że ZUS będzie stopniowo przejmował program "Rodzina 500+". Sprawy dotyczące prawa do świadczenia wychowawczego za okresy sprzed 1 stycznia 2022 r. nadal będą realizowane, do zakończenia postępowania, przez dotychczasowe organy. Samorządy będą również kontynuować wypłacanie świadczeń wychowawczych przyznanych przed 1 stycznia 2022 r. do końca okresu, na jaki zostały przyznane, tj. do 31 maja 2022 r. w okresie styczeń – maj 2022 r.

Od 1 stycznia 2022 r. ZUS będzie wypłacał na bieżąco przyznawane przez siebie świadczenia wychowawcze, będzie też od 1 lutego 2022 r. przyjmować wnioski na kolejne okresy, począwszy od 1 czerwca 2022 r.

Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2022 r. z wyjątkiem przepisów mających na celu dostosowanie się Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do nowych obowiązków nałożonych ustawą, które wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.(PAP)

autor: Szymon Zdziebłowski

szz/ jann/