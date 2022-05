Szwecja poinformuje NATO, że chce dołączyć do Sojuszu

Rządzący Szwecją socjaldemokraci za wstąpieniem kraju do NATO

Rządząca Szwecją Partia Robotnicza - Socjaldemokraci opowiedziała się w niedzielę za wstąpieniem kraju do NATO. Otwiera to drogę do złożenia szwedzkiego wniosku o członkostwo w Sojuszu Północnoatlantyckim.