Szwedzi podnoszą stopy procentowe. Riksbank zapowiedział dalsze podwyżki kosztów kredytu

Bank centralny Szwecji zdecydował się na kolejną podwyżkę stóp procentowych oraz zwiększenie tempa sprzedaży obligacji skarbowych. Władze Riksbanku zapowiedziały też dalsze podwyżki kosztów kredytu.

- Inflacja jest daleko zbyt wysoka i nadal rośnie. Aby inflacja spadła i ustabilizowała się w pobliżu celu w rozsądnym czasie, Rada Wykonawcza zdecydowała się podnieść stopę procentową Riksbanku o pół punktu procentowego do 3,0% - czytamy w lutowym komunikacie banku centralnego Szwecji.

To już piąta podwyżka w ramach cyklu rozpoczętego wiosną 2022 roku. To także najwyższy poziom stóp procentowych w Szwecji od grudnia 2008 roku. Nadal są one jednak niewspółmiernie niskie w relacji do galopującej inflacji. W grudniu szwedzka inflacja CPI przyspieszyła do 12,3% i osiągnęła najwyższy poziom od 31 lat. W tym kontekście działania Riksbanku wydają się nie tylko mocno spóźnione, ale też daleko niewystarczające.

W latach 2015-20 Szwedzi stosowali ujemne stopy procentowe, by na koniec 2019 roku podnieść je do zera. W strefę dodatnich stóp wkroczyli dopiero w kwietniu 2022 roku, podnosząc stawkę o 25 pb. Druga podwyżka nastąpiła pod koniec czerwca i wyniosła 50 pb. Sensacją była za to stupunktowa podwyżka, na jaką Riksbank zdecydował się we wrześniu. W listopadzie Szwedzi dorzucili kolejne 75 pb.

Władze Riksbanku zapowiedziały kolejne – ale tym razem już tylko nieznaczne - podwyżki stóp procentowych. Najnowsza projekcja zakłada podwyższenie ceny pieniądza już tylko do 3,2% w II kwartale 2023 roku oraz do 3,3% w I kwartale 2024 r. i utrzymanie jej na tym poziomie przynajmniej do początku 2026 roku. Równocześnie w tym roku w Szwecji przewidywana jest recesja (całoroczny spadek PKB realnie o 1,1%) przy wciąż bardzo wysokiej (8,6%) inflacji, która ma nie powrócić do 2-procentowego celu w całym horyzoncie projekcji.

Ponadto Riksbank podjął decyzję o przyspieszenie ilościowego zacieśniania (QT) polityki pieniężnej. Bank ma sprzedawać obligacje skarbowe w szybciej niż do tej pory, redukując swoją sumę bilansową w tempie 3,5 mld koron miesięcznie, poczynając od kwietnia.

Polityka Riksbanku wpisuje się w trendy obowiązujące w niemal wszystkich głównych bankach centralnych świata, które od niemal roku gwałtownie zaostrzają politykę monetarną, aby stłumić inflację wyhodowaną w znacznej mierze przez reakcję rządów i władz monetarnych na covidowe lockdowny. Tydzień temu na ósmą podwyżkę w cyklu zdecydowała się Rezerwa Federalna. Bank Anglii podniósł stopy po raz dziewiąty. Na 50-punktową podwyżkę odważył się nawet Europejski Bank Centralny, od razu zapowiadając kolejny ruch w skali 50 pb.

We wszystkich tych przypadkach stopy procentowe znalazły się na najwyższych poziomach od 14-15 lat. Niemniej jednak uczestnicy rynków finansowych i większość ekonomistów jest przekonanych, że obserwujemy teraz końcówkę najmocniejszego od dekad cyklu zaostrzania polityki pieniężnej na świecie.