Szwecja ogłosiła 12. pakiet pomocy dla Ukrainy o wartości 250 mln koron

Rosja ostrzy sobie zęby na zachodnie firmy. Nowelizuje przepisy, by je przejąć Rosja zamierza przyjąć przepisy umożliwiające przejmowanie aktywów "nieposłusznych" zachodnich firm i utrudnić im opuszczenie kraju, co ma być odwetem za amerykańskie i europejskie sankcje nałożone na nią po inwazji na Ukrainę - podał w czwartek "Financial Times".