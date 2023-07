Szwecja coraz bliżej NATO. Turcja dała zielone światło

SONDAŻ NATO jeszcze nie dla Ukrainy. Polacy chcą, by chwilę poczekać W Wilnie rozpocznie się dziś szczyt NATO, na którym poruszone zostaną kwestie akcesji Ukrainy do Sojuszu. Prawie połowa Polaków (47,7 proc.) nie zgadza się na to, aby już teraz Ukraina mogła stać się członkiem NATO, przeciwnego zdania jest 40 proc. Polaków. Co 8. osoba nie ma zdania na ten temat - wynika z badania IBRiS przeprowadzonego na zlecenie "Rzeczpospolitej".