Szwecja coraz bliżej NATO. Szefowa dyplomacji podpisała wniosek o wstąpienie kraju do Sojuszu

Erdogan: Dyplomaci Szwecji i Finlandii nie mają po co przyjeżdżać do Ankary

Nie poprzemy wniosku o akcesję Szwecji i Finlandii do NATO, dyplomaci tych krajów nie mają po co przyjeżdżać do Turcji - oświadczył w poniedziałek turecki prezydent Recep Tayyip Erdogan. Szwedzki MSZ zapowiedział, że do Ankary udadzą się delegacje Helsinek i Sztokholmu.