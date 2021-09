Szwajcarskie bary, kina i restauracje dostępne tylko z certyfikatem sanitarnym

fot. Fedor Selivanov / / Shutterstock

Rząd Szwajcarii zapowiedział w środę, że zaostrzy restrykcję związane z pandemią COVID-19. By wejść do restauracji, czy muzeum trzeba będzie okazać certyfikat sanitarny COVID-19. Nowe przepisy wejdą w życie od poniedziałku i będą obowiązywać do 24 stycznia 2022 roku.

Obostrzenia będą dotyczyć każdej osoby, która będzie chciała wejść do publicznej przestrzeni zamkniętej. To między innymi bary i restauracje, kina, wystawy, ale też publiczne wydarzenia sportowe.

Szwajcarski certyfikat sanitarny Covid-19 zawiera informację o szczepieniu, wyleczeniu się z choroby, bądź negatywnym wyniku testu.

Szwajcarska Rada Federalna (rząd) uzasadnia swoją decyzję trudną sytuacją w służbie zdrowia. "Oddziały intensywnej terapii są bardzo przeciążone. W niektórych kantonach przekłada się planowane operacje, czasami trzeba przewozić pacjentów do innych szpitali" - przekazano w oświadczeniu.

Federalne władze podkreślają także, że liczba niezaszczepionych jest ciągle za duża, by uniknąć kolejnych fal infekcji SARS-CoV-2. Według danych tamtejszego ministerstwa zdrowia, w środę 59 proc. wszystkich uprawnionych do szczepień otrzymało co najmniej jedną dawkę szczepionki przeciw Covid-19, a 52 proc. było w pełni zaszczepionych.

Z danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa wynika, że we wtorek w Szwajcarii zarejestrowano niemal 13 tys. nowych przypadków infekcji koronawirusem, nie zgłoszono żadnego zgonu. (PAP)

