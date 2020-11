Marcin Szumowski sprzedał część akcji OncoArendi

fot. Marek Wiśniewski / FORUM

W trakcie poniedziałkowej sesji prezes Marcin Szumowski oraz powiązany z nim podmiot Szumowski Investments sprzedali część posiadanych akcji spółki OncoArendi. Podobny ruch wykonał zasiadający w zarządzie Sławomir Broniarek.

Łącznie 75 tys. akcji po cenie 50 zł sprzedał osobiście w poniedziałek prezes OncoArendi Marcin Szumowski. Kolejne 101,5 tys. akcji po 50 zł sprzedała powiązana z Szumowskim spółka - Szumowski Investments sp. z o.o. W sumie Szumowski pozbył się 176 tys. akcji wartych blisko 9 mln zł. W jego rękach wciąż pozostaje jednak jeszcze ponad 1 mln akcji spółki, które dają ponad 9 proc. głosów na WZA.

Transakcji dokonał także Sławomir Broniarek, który zasiada w zarządzie Onco. Z jego strony podaż wyniosła 6 tys. akcji, które sprzedał również po 50 zł. Transakcja opiewała zatem na 300 tys. zł. Broniarek nie widnieje w wykazie istotnych akcjonariuszy Onco.

- Zgodnie z informacjami znajdującymi się w posiadaniu spółki transakcje opisane w powiadomieniach zostały zrealizowane w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie inwestycją w akcje emitenta ze strony inwestorów instytucjonalnych a jednocześnie mają na celu dywersyfikację prywatnych majątków osób pełniących obowiązki zarządcze. Osoby te podtrzymują wysoką ocenę kondycji i perspektyw Spółki oraz rozwijanych projektów po podpisaniu umowy licencyjnej z Galapagos NV - podano z kolei w raporcie bieżącym Onco.

Przypomnijmy, na początku listopada OncoArendi Therapeutics podpisało z belgijską firmą Galapagos wieloletnią umowę na rozwój platformy chitynazowej oraz udzielenie globalnej licencji na podwójne inhibitory chitynaz, w tym cząsteczkę OATD-01. W ubiegłym tygodniu OncoArendi Therapeutics otrzymało od Galapagos NV płatność wstępną w wysokości 25 mln euro.

Umowa wywołała spory wzrost wartości akcji Onco. Te jeszcze na początku listopada były wyceniane na ok. 15 zł, 9 listopada płacono za nie jednak nawet 80 zł. Dziś jest to ok. 50 zł.

Przypomnijmy, że Marcin Szumowski to prywatnie brat Łukasza Szumowskiego, niedawnego ministra zdrowia. O pograniczu polityki, biznesu i nauki prezes Onco opowiadał m.in. w wywiadzie przeprowadzonym przez PAP w czerwcu tego roku.

