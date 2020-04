Szumowski: Pracownicy służby zdrowia mogą zrobić test na Covid-19 w każdej chwili

Pracownicy służby zdrowia mogą zrobić test na Covid-19 w każdej chwili, kiedy tylko tego potrzebują - poinformował minister zdrowia Łukasz Szumowski w wywiadzie opublikowanym w piątek w "Super Expressie".

"Nie wiem, na jakiej podstawie ktokolwiek twierdzi, że wybory korespondencyjne stanowią jakiekolwiek zagrożenie" - dodał.

Pytany, dlaczego w Sejmie zagłosował przeciw regularnym testom dla pracowników służby zdrowia, powiedział, że "mogą oni zrobić test w każdej chwili, kiedy tylko tego potrzebują".

Przyznał jednocześnie, że "na pewno są takie sytuacje, że do pracowników nie dociera pełna informacja". "My ją przekazujemy do wszystkich dyrektorów placówek, gdzie wyraźnie mówimy: +Macie prawo zrobić testy, płacimy za nie+. Apelujemy o to, żeby robić jak najwięcej testów" - zaznaczył minister.

oloz/ mrr/