Szukanie dna na walorach CCC. Tydzień z decyzją RPP

fot. Robert Gardziński / / FORUM

Poniedziałek był dniem spadków na głównych indeksach GPW mimo wzrostów na innych europejskich giełdach. Niższe obroty mogą świadczyć o oczekiwaniu inwestorów na wtorkową decyzję RPP w sprawie stóp procentowych. Więcej handlowano na walorach CCC, które są najniżej od listopada 2020 r.

Przed rozpoczęciem sesji w Europie kontrakty na najważniejsze indeksy były na plusach. Dlatego liczono na odbicie, także na GPW. WIG20 otworzył się 0,34 proc. wyżej, WIG rósł o 0,85 proc. wspomagany dodatkowo wzrostami małych i średnich spółek. Do godzin południowych indeksy zaliczały jednak spadki. Ostatecznie poprawa sentymentu na rynkach bazowych nie przełożyła się na wzrosty głównych warszawskich indeksów. Pozwoliła odrobić tylko nieco strat co przy wzrostach DAX-a czy CAC40 o ok. 1 proc. jest słabszym początkiem tygodnia w wykonaniu WIG i WIG20.

Na zakończenie WIG20 spadł o 0,14 proc. WIG był niżej o 0,09 proc. Na niewielki plus wyszedł indeks średnich spółek (mWIG40 0,07 proc.), sWIG80 zniżkował o 0,44 proc. WIG140 w efekcie stracił 0,08 proc. Obroty wyniosły 984 mln zł, z czego 851 mln dotyczyło WIG20.

Zobacz także Zacznij inwestować z głową. Skorzystaj z oferty Finax

Spośród 14 indeksów sektorowych 6 skończyło na plusie, a 8 było notowanych niżej niż w piątek. Słabiej poradziły sobie branże leków (-1,42 proc.), chemii (-1,01 proc.) i budownictwa (-0,95 proc.). Wzrosty były udziałem przede wszystkim energetyki (2,29 proc.), mediów (1,07 proc.) i spółek informatycznych (0,98 proc.)

Ze spółek wchodzących w skład WIG20 liderem spadków było CCC (-6,17 proc.), które każdego kolejnego dnia ustanawia nowe wielomiesięczne minima. W ciągu sesji kurs spadał nawet o ok. 10 proc. Obecnie akcje obuwniczej spółki są wyceniane najniżej od listopada 2020 r. Także obroty na akcjach były w poniedziałek najwyższe od tego czasu (76,6 mln zł). Od początku roku przecena sięga już ponad 40 proc.

Słabo zachowały się również spółki z branży paliwowej oraz największe pod względem kapitalizacji banki. Kurs Lotosu spadł o 2,51 proc., a PKN Orlen zniżkował o 0,61 proc. proc. Spośród banków najsłabszy był Pekao (-0,97 proc.), kurs PKO BP spadł o 0,85 proc., a Santandera o 0,11 proc. Cała branża reprezentowana przez WIG-banki była niżej o 0,62 proc.

We wtorek poznamy decyzję RPP w sprawie poziomu stóp procentowych, które eksperci widzą w przedziale 0,50-0,75 pb wyżej niż obecnie. Decyzja, że podwyżka nastąpi, wydaje się przesądzona, o czym świadczy umocnienie się złotego.

Powyżej 1 proc. spadł jeszcze tylko kurs Mercatora (-1,7 proc.). Wśród dziesięciu zniżkujących spółek były także KGHM, Dino i Allegro, ale ich spadki nie przekroczyły 0,4 proc.

Po drugiej stronie znalazły się rosnące spółki energetyczne: PGE (3,19 proc.) i Tauron (2,02 proc.). Na podium liderów wzrostów znalazło się również Asseco (2,47 proc.). Wyżej były kursy spółek surowcowych PGNiG (1,98 proc.) czy JSW (1,29 proc.). Kurs CD Projektu dodał do ceny 0,94 proc., a PZU, LPP i Cyfrowy Polsat urosły o mniej niż pół procent. Orange utrzymało piątkowy dorobek ( 0,00 proc.)

MKu