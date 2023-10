Szturm na lotnisko w Machaczkale. Fala antyizraelskich akcji w Rosji

Protestujący przeciwko przylotowi samolotu z Tel-Awiwu wdarli się w niedzielę wieczorem na pas startowy i do terminalu lotniska w Machaczkale - stolicy Dagestanu, w większości muzułmańskiej republiki na południu Federacji Rosyjskiej, z zamiarem uniemożliwienia pasażerom wyjścia z maszyny. Była to kolejna w tym tygodniu antyizraelska akcja w Rosji.

Kilkaset osób zebrało się w niedzielę wieczorem w pobliżu lotniska w Machaczkale. Jak informowały kanały CzP Dagestan i Tut Dagestan w Telegramie, przyczyną był przylot samolotu linii Red Wings z Tel Awiwu.

W niedzielę media społecznościowe informowały, że do Dagestanu przylatuje „bezpośredni lot z Izraela” z wezwaniami do przybycia na lotnisko i niewpuszczeniem Żydów do miasta.

Zgromadzeni kontrolowali samochody wyjeżdżające z lotniska w poszukiwaniu obywateli Izraela. Sprawdzali dokumenty osób znajdujących się w samochodach.

