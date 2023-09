Sztuczne mięso coraz tańsze. Teraz kosztuje kilkanaście dolarów, a kiedyś 250 tys.

WŁOCHY Turystka zamówiła w restauracji drogą langustę. Zamiast do wrzątku, trafiła do morza Turystka ze Szwajcarii, przebywająca na wakacjach na Sardynii zamówiła w luksusowej restauracji langustę za 200 euro po to, by uwolnić ją z akwarium i wypuścić do morza. Skorupiak zamiast do wrzątku trafił do torebki i zaraz do morza. Wszystko odbyło się na oczach zdumionych klientów lokalu.