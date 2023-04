Sztuczna inteligencja zidentyfikowała ponad 10 tys. rosyjskich zbrodniarzy wojennych

W serwisie YouTube dostępny jest też materiał dziennikarzy śledczych "NYT". Dziennikarze "New York Times" powracają do tego, co dokładnie wydarzyło się na "drodze śmierci" w Buczy. Tak nazywana jest przez samych Ukraińców ulica Jabłońska w tym mieście pod Kijowem. To na niej po opuszczeniu Buczy przez rosyjskich żołnierzy znaleziono ciała kilkudziesięciu cywilów. Sprawcy tej masakry działali celowo i świadomie, w ramach operacji zabezpieczania drogi na Kijów – pisze NYT. Bezwzględni oprawcy bez skrupułów okradali zabitych z telefonów komórkowych, z których następnie dzwonili do swoich bliskich. Prezydent Rosji Władimir Putin od 8 miesięcy zaprzecza, że to rosyjscy żołnierze są odpowiedzialni za masakrę cywilów.