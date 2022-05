"Sztuczna inteligencja jest ekscytującą technologią" Ponad 50 proc. Polaków jest za [Badanie]

fot. Peshkova / / Shutterstock

Ponad połowa Polaków uważa, że sztuczna inteligencja jest ekscytującą technologią, a 30 proc. opowiada się za wprowadzeniem autonomicznych samochodów - wynika z najnowszej edycji State of Science Index. Jednocześnie ponad 83 proc. badanych nie chce kształcić się w zawodach potrzebnych do wprowadzania nowych technologii.

Choć Polacy zafascynowani są nowymi technologiami, takimi jak sztuczna inteligencja czy autonomiczne samochody, to 83 proc. nie podjęłoby się pracy technika - wynika z cyklicznego badania State of Science Index. Pytani, dlaczego nie decydują się na taką ścieżkę kariery, 37 proc. wskazało na brak możliwości rozwoju kariery, 32 proc. stwierdziło, że nie stać ich na taką specjalistyczną szkołę, a 31 proc. respondentów uznało, że miało inne pasje, które chciało realizować. Co szósty (16 proc.) stwierdził natomiast, że pracując w zawodzie technicznym nie miałby wystarczających zarobków.

Co ciekawe, aż 89 proc. badanych Polaków uważa, że zapotrzebowanie na absolwentów techników i szkół zawodowych na rynku w najbliższych latach będzie rosło.

Potwierdza to dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu Anna Chołodecka. Komentując wyniki badania zauważyła, że jest duża różnica między tym, co potrafi większość absolwentów szkół technicznych i branżowych, a oczekiwaniem nowoczesnych zakładów produkcyjnych. "Na przykład od ubiegłego roku na rynku funkcjonuje zawód technik robotyk, który musi umieć programować, uruchamiać, eksploatować i obsługiwać systemy robotyki. Jednak okazuje się, że większość umiejętności taki technik musi uzyskać w przedsiębiorstwie prowadzącym produkcję zrobotyzowaną, bo szkoły takich umiejętności w nich nie rozwinęły" – wskazała. Zaznaczyła też, że teraz odpowiedzialność za wykształcenie specjalistów jest po stronie pracodawców.

Co ciekawe, rolę przedsiębiorców w procesie szkolenia specjalistów - techników potwierdza też badanie State of Science Index: aż 88 proc. respondentów oczekuje, że firmy będą oferować pracownikom wsparcie finansowe lub zwrot kosztów za dokształcanie.

Jednak, jak zaznaczyła dyrektorka największego centrum produkcyjnego 3M w Europie Dominika Kawala, to czy absolwenci szkół zawodowych i techników będą mieć ciekawą i rozwojową pracę, zależy nie tylko od pracodawców, ale przede wszystkim od nich samych. Zaznaczyła, że praca z technologiami cyfrowymi to już codzienność w dużych firmach produkcyjnych, a transformacja technologiczna Przemysł 4.0 daje osobom, które wykonują zawody techniczne zupełnie nowe możliwości rozwoju. "Przed absolwentami techników czy szkół zawodowych stoją zupełnie nowe wyzwania, bo to ci fachowcy mają wdrażać innowacje w naszym kraju" - powiedziała. "Tylko czy będą chcieli im sprostać?" – zapytała.

State of Science Index. State of Science Index to niezależne badanie przeprowadzone na zlecenie firmy 3M, które śledzi i bada globalne nastawienie do nauki, sprawdzając, co ludzie myślą na jej temat i jak widzą jej rolę w otaczającym nas świecie. (PAP)

autor: Ewa Wesołowska

ewes/ skr/