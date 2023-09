Szpitale zakazują personelowi korzystania z telefonów Apple

Komisja Europejska wyznaczyła sześciu "strażników dostępu" do usług online Komisja Europejska opublikowała w środę listę sześciu wielkich firm, które w myśl aktu o rynkach cyfrowych (DMA) są "strażnikami dostępu" - podała agencja Reutera. Do marca przyszłego roku cyfrowi giganci: Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta i Microsoft, czyli firmy które uzyskały na tyle dominującą pozycję, że realnie decydują o tym, czy konkurencja będzie mogła funkcjonować na rynku, muszą dostosować się do wymogów Unii pod rygorem kar finansowych sięgających nawet do 10 proc. rocznego globalnego obrotu.