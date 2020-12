Szokujące nagranie z fermy futrzarskiej w okolicach Leszna

Stowarzyszenie Otwarte Klatki opublikowało w czwartek nagranie z fermy norek położonej we wsi Długie Stare w okolicach Leszna w Wielkopolsce. Na nagraniu pokazano, jak ubijane są zwierzęta, które przetrwały gazowanie. Zapowiedziano zgłoszenie sprawy do prokuratury.

Na nagraniu opublikowanym w czwartek widać m.in. wnętrze komory gazowej; zarejestrowana jest agonia zwierząt. Pokazano także, że część zwierząt, które nie padają w trakcie gazowania, dobijanych jest m.in. uderzeniami metalowym prętem.

"Hodowcy używają sformułowania +usypianie norek+ w odniesieniu do gazowania. Na nagraniach widać jednak powolną agonię zwierząt, które walczą o każdy oddech. Taki ubój jest nie tylko niehumanitarny, ale i również nieskuteczny. Te norki, które przeżyły pobyt w komorze gazowej zostały później dobite metalowym prętem lub poprzez uderzanie nimi o ziemię" – podkreśliło Stowarzyszenie Otwarte Klatki.

Stowarzyszenie dodało, że ferma położona we wsi Długie Stare "jest legalnie działającą i zarejestrowaną hodowlą". "Oznacza to, że według przepisów, powinna być regularnie kontrolowana przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii. Tymczasem komora gazowa, którą widać na nagraniach ewidentnie nie pozwala na szybkie i bezbolesne zabicie zwierząt" - zaznaczono.

❗ PILNE ❗



Przedstawiamy nowe śledztwo z uboju norek na fermie futrzarskiej.

To pierwszy tego typu materiał w Polsce, pokazujący co dzieje się we wnętrzu komory gazowej. 💔



Materiał możecie również obejrzeć dzisiaj o 21:00 w programie “Polska i świat” @tvn24 #CzasNaZakaz pic.twitter.com/BEsQYcWn4p