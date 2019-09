Szok na ropie, fatalnie w przemyśle i rysy na rynku pracy [Wykresy tygodnia]

Kończąc kolejny tydzień 2019 roku, spójrzmy na najważniejsze i najciekawsze wykresy ostatnich siedmiu dni.

1. Wciąż gorąco na rynku ropy naftowej

W zeszłą sobotę doszło do zmasowanego ataku na saudyjskie instalacje naftowe, w wyniku czego uszkodzone zostały instalacje odpowiedzialne za połowę saudyjskiej produkcji, czyli 5 proc. globalnych dostaw. W rezultacie w poniedziałek rano cena ropy Brent rozpoczęła dzień od zwyżki ponad 19 proc., co było najwyższym wzrostem od niemal 30 lat, co było dalej i jakie są tego konsekwencje? O tym główny analityk Bankier.pl Krzysztof Kolany:

Dane GUS nie pozostawiają wątpliwości – polscy konsumenci jeszcze nigdy nie czuli się tak dobrze jak obecnie. Z relatywnie sporym optymizmem Polacy patrzą także w przyszłość. Wszystko to w przededniu wyborów parlamentarnych.

Dane o sierpniowej sprzedaży detalicznej nie osiągnęły pułapu wyznaczonego przez oczekiwania ekonomistów. Najmocniej rosła sprzedaż w grupie obejmującej m.in. sklepy wielkopowierzchniowe.

Początek wtorkowej sesji na GPW przyniósł spory wzrost cen akcji spółek wchodzących w skład finansowego „imperium” Leszka Czarneckiego. Na wtorkowej sesji akcje Idea Banku, Getin Noble Banku i Getin Holdingu podrożały o blisko 21 proc. Wzrosty mogły być jeszcze wyższe, jednak handel papierami tej trójki był kilkukrotnie równoważony. Tuż przed zakończeniem sesji TKO na Idei wskazywało wzrost o 24 proc., na Getin Noble o 23 proc., zaś na Getin Holdingu o 21,6 proc. Tymczasem w piątek Getin Noble zaliczył spadki po publikacji wyników za drugi kwartał.

Kierownictwo Rezerwy Federalnej podjęło decyzję o obniżeniu stóp procentowych o 25 pb. To drugie z rzędu cięcie stóp w Stanach Zjednoczonych po tym, jak w lipcu Fed dokonał pierwszej obniżki od 2008 roku.

Sierpniowa produkcja przemysłowa była o 1,3% niższa niż przed rokiem – poinformował Główny Urząd Statystyczny. To już drugi w tym roku ujemny odczyt rocznej dynamiki produkcji przemysłowej. Względem lipca wartość produkcji obniżyła się aż o 6%.

Liczba zatrudnionych w sektorze dużych przedsiębiorstw zmalała w sierpniu o 7,6 tysięcy – poinformował Główny Urząd Statystyczny. W szybkim tempie wciąż rosły nominalne płace.

