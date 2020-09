Szłapka: Jesteśmy gotowi do wyborów

Twitter

Jesteśmy gotowi do wyborów – powiedział w poniedziałek w Poznaniu przewodniczący Nowoczesnej Adam Szłapka. Dodał jednak, że w jego opinii w związku z kryzysem w Zjednoczonej Prawicy nie dojdzie do skrócenie kadencji parlamentu.

W siedzibie Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie po godz. 13 zebrało się kierownictwo partii, które ma rozmawiać o przyszłości Zjednoczonej Prawicy oraz dalszej obecności w rządzie polityków Porozumienia i Solidarnej Polski, w tym obecnego szefa resortu sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.

"Jesteśmy oczywiście gotowi do wyborów" - zapewnił Szłapka na poniedziałkowej konferencji w Poznaniu. „Na dzisiaj wydaje mi się, że wyborów nie będzie, i że Jarosław Kaczyński powyciąga część ludzi z Solidarnej Polski albo upokorzy Zbigniewa Ziobrę na tyle, że on wróci do rządu. Natomiast gdyby wybory były, to oczywiście jesteśmy przygotowani” – podkreślił.

Dodał, że w jego opinii formuła Koalicji Obywatelskiej, do której należy Nowoczesna, sprawdziła się. „W związku z tym uważamy, że raczej powinniśmy rozszerzać projekt KO. Natomiast jeśli chodzi o kandydatów, przygotowanie sztabów wyborczych itd. to jesteśmy na to wszystko przygotowani” – zaznaczył.

Mówiąc o kryzysie w obozie rządzącym podkreślił, że sytuacja jest bardzo dynamiczna. „To co się dzieje w Zjednoczonej Prawicy – to jest bardziej pytanie do specjalnej grupy politologów zwanych sowietologami, bo tylko oni rozumieją zawiłości tego typu partii politycznych” – powiedział Szłapka. Ocenił, że "prawdopodobieństwo, iż Zbigniew Ziobro zostanie odwołany jest bardzo duże” oraz że minister sprawiedliwości jest „w naprawdę dużym stresie”.

Szef Nowoczesnej stwierdził, że bardzo szkodliwe dla państwa jest to, iż „zamiast zajmować się chaosem w oświacie albo walką z koronawirusem” politycy PiS zajmują się „sami sobą”.

„Przez pierwszą kadencję politycy PiS zawłaszczyli państwo w całości, a teraz, w tej sytuacji to jest już gra o sumie zerowej – im więcej ma Ziobro tym mniej ma Kaczyński i na odwrót. W związku z tym tak mocno rywalizują i zajmują się tylko sobą, a nie zarządzaniem państwem” – powiedział Szłapka.

Pytany przez dziennikarzy, potwierdził, że KO prowadzi rozmowy z innymi klubami ws. wniosku o wotum nieufności wobec rządu. „Na razie przede wszystkim rozmawiamy w grupie klubów opozycji” – zaznaczył.

„Jesteśmy w każdej chwili gotowi, żeby pójść na wybory. Jesteśmy do tego na pewno przygotowani” – zaznaczył Szłapka. Dodał, że w 2007 r. prezes PiS Jarosław Kaczyński zdecydował się na doprowadzenie do wcześniejszych wyborów będąc absolutnie pewnym zwycięstwa. „Sondaże też dawały mu prawie 50 proc., skończyło się tak jak się skończyło. W maju też się wydawało, że drugiej tury w wyborach prezydenckich nie będzie” – podkreślił polityk.(PAP)

Autor: Szymon Kiepel

szk/ mok/