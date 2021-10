Szkielet największego odkrytego triceraptosa sprzedany za 6,6 mln euro. To europejski rekord

/ Binoche et giquello

"Wielki John", bo tak nazwano skamieniałe szczątki największego triceraptosa jakie dotychczas odkryto, został sprzedany w czwartek na aukcji w Paryżu za 6,6 mln euro. Nabywcą prehistorycznego szkieletu jest anonimowy kolekcjoner z USA.

Szkielet dinozaura nazwano od właściciela kawałka ziemi w amerykańskim stanie Dakota Południowa, gdzie został odkryty. Osobnik mógł żyć na tych terenach ok. 66 mln lat temu. "Skamieliny zostały nabyte przez kolekcjonera amerykańskiego, który jest zachwycony, że zyskał taki egzemplarz na własny użytek" - powiedział Djuan Rivers, przedstawiciel nabywcy.

Pierwszą skamieniałą kość ogromnego triceraptosa wykopano w 2014 r. Do 2015 r. paleontolodzy wykopali 60 proc. całego szkieletu, co jest rzadkim osiągnięciem - zauważyła Agencja Reutera. Ponad 200 wydobytych kości zostało złożonych we Włoszech, tam przygotowano je do aukcji w paryskim domu Binoche et Giquello. Czaszka triceraptosa ma długość 2,62 m i szerokość 2 m. Nosi ślady urazu, co może sugerować, że zwierzę zostało uderzone w tył głowy przez innego triceraptosa.

Kwota, za jaką sprzedano szczątki, oceniana jest jako "rekord w Europie" w przypadku aukcji skamieniałości dinozaurów. Początkowo szacowano jego wartość na 1,5 mln euro.

