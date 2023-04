Sześć uczelni technicznych z Polski w rankingu Research.com

W gronie 550 uczelni technicznych zajmujących się inżynierią mechaniczną, jakie znalazły się w najnowszym rankingu Research.com, jest sześć uczelni z Polski. Jak powiedział PAP prof. Grzegorz Królczyk, prorektor Politechniki Opolskiej, jego uczelnia zajęła trzecie miejsce w Polsce i 259 na świecie.

Jak podkreśla prof. Grzegorz Królczyk, światowy ranking Research.com bierze pod uwagę osiągnięcia ośrodków naukowych, ale analizuje także osobno dorobek każdego naukowca: zbudowany jest na podstawie publikacji naukowych, ale tylko tych dotyczących inżynierii mechanicznej.

W najnowszej, drugiej edycji rankingu, w gronie prawie 550 politechnicznych szkół wyższych znalazło się sześć polskich uczelni. Najwyżej notowana jest Politechnika Łódzka, następnie Politechnika Lubelska, Politechnika Opolska, Politechnika Białostocka, AGH i Politechnika Gdańska. W skali światowej polskie uczelnie zajmują odpowiednio 237, 250, 259, 329, 467 i 529 miejsce.

"To dla nas bardzo duża satysfakcja, która pokazuje, że obrany 3,5 roku temu kurs jest prawidłowy. Politechnika się rozwija, zwłaszcza w obszarze naukowym. Zajęliśmy trzecie miejsce w Polsce i 259 na świecie w obszarze, który jest dla nas bardzo ważny, prestiżowy. Mamy duże doświadczenie w inżynierii mechanicznej, to jeden z naszych głównych obszarów. Wyniki rankingu to informacja zarówno dla uczniów szkół średnich, jak i przemysłu, że w najmniejszym województwie w kraju jest silna uczelnia techniczna, która kształci na poziomie światowym. Ten wynik nie wziął się znikąd, stoją za nim osoby, które mają odpowiednią wiedzę, kwalifikacje, kompetencje" - podkreśla prof. Grzegorz Królczyk.

Ranking bierze pod uwagę osiągnięcia ośrodków naukowych, ale analizuje także osobno dorobek każdego naukowca: zbudowany jest na podstawie publikacji naukowych, ale tylko tych dotyczących inżynierii mechanicznej. W pierwszej polskiej dziesiątce są prof. Grzegorz Królczyk i prof. Munish Gupta. (PAP)

