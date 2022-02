Spadki na GPW przyspieszają. Listopadowe minima przełamane

fot. Marek Wiśniewski / / FORUM

Spadki na GPW pogłębiły listopadowe minima. WIG i WIG20 są na czele spadających europejskich indeksów zaraz za rosyjskimi benchmarkami. Amerykański kapitał dziś nie pomoże.

Wzrostowe otwarcie na warszawskiej giełdzie szybko zmieniło się w kolejny już wyprzedażowy poniedziałek. Zniżkują wszystkie główne indeksy GPW oraz wszystkie indeksy sektorowe. Minima wyznaczone podczas listopadowych spadków zostały przełamane na WIG-u i WIG-u 20. Oznacza to, że na WIG20 trzeba spoglądać w kierunku 2000 pkt., na którym indeks największych spółek ostatni raz znajdował się w kwietniu 2021 r. Indeksy przyspieszają spadki w drugiej części handlu wraz z pogorszeniem nastrojów na niemieckiej giełdzie, gdzie DAX z ok. 0,8-proc. zniżki zwiększył spadki do 2,6 proc. po godz. 14.20.

Podażowe nastawienie inwestorów do polskich akcji wynika z utrzymującego się napięcia politycznego na linii Ukraina- Rosja. Wątpliwości budzi prawdopodobieństwo spotkania prezydentów USA i Rosji, które rano nieco uspokoiło rozkołysane rynki. W obwodzie jest jeszcze spotkanie szefów dyplomacji obu krajów. Pierwsze agencje ratingowe zaczynają też oceniać w sposób negatywny wpływ ostatniego wyroku TSUE dotyczący powiązania środków europejskich z przestrzeganiem praworządności.

Po godz. 14.30 przecena na WIG20 sięgała 3,66 proc., WIG spadał o 3,52 proc. do 63 376 pkt. mWIG40 zniżkował o 3,38 proc., a małe spółki reprezentowane przez sWIG80 były niżej o 3,04 proc. Obroty wynosiły ponad 640 mln zł, z czego 487 mln dotyczyło WIG20.

W indeksie największych spółek wszystkei kursy świeciły sięna czerwono. Nawet kurs Dino uległ podaży, choć do południa utrzymywał się nad kreską.Pozostałe blue chipy spadały w większości mocniej niż koło południa.Na pozycję lidera wysunęła się JSW (-7,7 proc.). dalej było było CCC (-7 proc.). Również Mercator (-5 proc.) oraz spółki energetyczne Tauron (-5 proc.) i PGE (-4,5 proc.) były w czołówce zniżkujących. Dużym obciążeniem były spółki o największej kapitalizacji czyli banki, Allegro czy PKN Orlen. Na sile przybrały spadki Pekao (-6 proc.), kóra jako druga najwieksza spółka w indeksie zwiększyła skalę spadków całego koszyka.

Kurs akcji Allegro (-4,4 proc.) w czwartej z rzędu spadkowej sesji pogłębia historyczne minima i zbliża się do granicy 30 zł za walor. Podobnie systuacja się ma na akcjach CCC, Mercatora, których papiery są wycenianae najniżej od roku.

W drugiej linii tylko Wirtualna (0,33 proc.) i Neuca (0,28 proc.) opierały się podaży. Spadkom przewodzi ukraiński Kernel (-7,7 proc.), a cały WIG-Ukraina spadał o 4,8 proc. Roczne minima pogłębiają CelonPharma, LiveChat, PKP Cargo czy Grupa PlayWay i Ten Square Games z branży producentów gier.

Spadki na GPW są szerokie i obejmują ponad 75 proc. spółek z głównego rynku. Sektorowo najwięcej oddawały branże spożywcza, leków i energii. W Europie najwięcej oprócz polskich indeksów zniżkuje rosyjski RTS (-10,42 proc.). Spadki na DAX-ie wynoszą ok. 2, proc., a na CAC40 ok. 2,4 proc., londyński FTS250 zniżkuje podobnie o ok. 1,52 proc. W poniedziałek nie działa giełda w USA z uwagi na obchodzone święto – Dzień Prezydentów.

Michał Kubicki