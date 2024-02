Szefowie mediów społecznościowych w ogniu pytań. "Macie krew na rękach"

W amerykańskim Senacie przed komisją sądownictwa odbyło się w tym tygodniu bardzo emocjonujące przesłuchanie szefów największych firm zarządzających mediami społecznościowymi. Na sali obecne były rodziny dzieci, które doznały krzywdy w mediach społecznościowych, a w niektórych przypadkach nawet straciły życie.

Trwające niemal cztery godziny przesłuchanie miało związek ze zwalczaniem przemocy wobec dzieci w internecie, głównie wykorzystywania seksualnego. Senatorowie chcieli się dowiedzieć, jakie kroki podejmują szefowie platform, by chronić nieletnich. Przesłuchiwani byli:

szef Mety, właściciel m.in. Facebooka i Instagrama Mark Zuckerberg ,

dyrektorka wykonawcza platformy X Linda Yaccarino ,

dyrektor wykonawczy TikToka Shou Zi Chew ,

dyrektor wykonawczy firmy Snap Inc., właściciela m.in. Snapchata Evan Spiegel ,

szef Discorda Jason Citron.



W największym ogniu pytań znalazł się szef Mety, Mark Zuckerberg.

❗️To już nawet nie był grill to było palenie żywcem gdy Zuckerberga senator Hawley zmusił do publicznych przeprosin rodzin nastoletnich ofiar Instagrama.

W Kongresie trwają prace nad wprowadzeniem przepisów umożliwiających pociąganie do odpowiedzialności firm za materiały, które znajdują się na ich platformach. - Branża technologiczna sama nie zdołała ochronić naszych dzieci. Chronią swoje zyski, ale nie chronią naszych dzieci - mówił senator Partii Demokratycznej Dick Durbin. Yaccarino z X zadeklarowała, że jej firma popiera te propozycje.

Senator Durbin mówił o tym, że znacznie wzrosła liczba dzieci, które doświadczyły wykorzystywania seksualnego w internecie. Dochodzi do wymuszeń, wysyłania nagich zdjęć, nękania, wyłudzeń pieniędzy. O wszystko obwinił zmiany w technologii.

Discord był używany do wyszukiwania, porywania i wykorzystywania dzieci. Instagram pomagał tworzyć i promować sieci pedofilskie. Znikające wiadomości na Spanchacie służą przestępcom, którzy finansowo szantażują młode ofiary - wyliczał Durbin.



Na widowni podczas przesłuchania obecne były rodziny dzieci, które ucierpiały przez media społecznościowe. Przynieśli fotografie swoich bliskich. Wyemitowano także nagranie, na którym dzieci i ich rodzice opowiadali o nękaniu, jakiego doświadczyły w mediach społecznościowych. - Ma pan krew na rękach - zwrócił się do Zuckerberga republikański senator Lindsey Graham. - Posiada pan produkt, który zabija ludzi - dodał.

Czy chciałby pan przeprosić za to, co pan zrobił tym dobrym ludziom? - zapytał Marka Zuckerberga republikański senator Josh Hawley.



Zuckerberg zwrócił się wtedy bezpośrednio do rodzin na sali. - Przepraszam za wszystko, co przeszliście. Nikt nie powinien doświadczać takiego cierpienia, jak wasze rodziny. Dlatego tak wiele inwestujemy w naszym sektorze i nadal będziemy to robić, żeby nikt inny nie przechodził przez to, czego doświadczyły wasze rodziny - mówił.

Na przeprosiny zdecydował się też szef Snapchata Evan Spiegel. - Przepraszam, że nie byliśmy w stanie zapobiec tym tragediom.



