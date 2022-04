Szefowa kancelarii prezydenta: To nie jest czas na wybory

fot. Zarko Prusac / / Shutterstock

Dyskusje o przedterminowych wyborach wywołują niepokój wśród obywateli - mówi w piątek "Polsce Times" szefowa Kancelarii Prezydenta RP Grażyna Ignaczak-Bandych. Podkreśla, że Polska obecnie potrzebuje stabilności.

Szefową kancelarii prezydenta spytano, czy nadrzędnym celem prezydenta, który złożył w Sejmie projekt ustawy przewidujący m.in. likwidację Izby Dyscyplinarnej SN, było odblokowanie pieniędzy z unijnego Funduszu Odbudowy.

Odpowiedziała, że prezydent składając projekt nowelizacji, bardzo wyraźnie powiedział, co jest jej celem. "Po pierwsze - projekt jest po to, żeby polski wymiar sprawiedliwości funkcjonował dobrze, także wobec sędziów i przedstawicieli innych zawodów prawniczych, którzy łamią prawo. Po drugie - Polacy mają konstytucyjne prawo do sprawiedliwych i bezstronnych sądów. Po trzecie - projekt jest narzędziem do zakończenia sporu z Komisją Europejską" - powiedziała.

"Cała polska klasa polityczna powinna skupić się na rzeczach najważniejszych, ograniczając innego typu ryzyka" - mówiła. Przekonywała, że zaproponowane przez prezydenta rozwiązania są polskiemu wymiarowi sprawiedliwości potrzebne i - jak zaznaczyła - "wszystkie odpowiedzialne siły polityczne powinny je poprzeć".

Jak dodała, zostało złożone pięć projektów, "projekty dotyczące reformy Sądu Najwyższego i wiemy, że prezydencki projekt jest projektem wiodącym". Podkreśliła, że prezydent chciałby, aby ta kwestia została jak najszybciej rozwiązana.

Zaznaczyła, że posłowie, senatorowie i ministrowie są zobowiązani działać dla dobra ojczyzny. "Takim działaniem jest prezydencki projekt zmiany ustawy" - stwierdziła Ignaczak-Bandych.

Szefową Kancelarii Prezydenta pytano o wypowiedzi "ważnych polityków PiS", że kierownictwo partii rozważa przedterminowe wybory oraz o nieoficjalne informacje podawane przez media, że prezydent jest przeciwny temu rozwiązaniu. Dopytywano ją, czy to prawda.

Ignaczak-Bandych odpowiedziała, że należy zastanowić się, w czyim interesie leżą przedterminowe wybory.

"Polska potrzebuje dzisiaj stabilności, zgody i umocnienia swojej pozycji w Europie w sytuacji, którą mamy za wschodnią granicą. Dyskusje o przedterminowych wyborach wywołują niepokój wśród obywatel, w tej sytuacji powinniśmy robić wszystko, aby zachować spokój społeczny, przedterminowe wybory temu nie służą" - powiedziała.

"Polska potrzebuje stabilności, odpowiedzialności, współdziałania. To nie jest dobry czas na wybory" - podsumowała Ignaczak-Bandych.

