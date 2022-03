Szefowa brytyjskiego MSZ: Ukraina nie może zostać zdradzona w rozmowach pokojowych

fot. UK PARLIAMENT/JESSICA TAYLOR / / Reuters

Ukraina nie może zostać zdradzona podczas rozmów pokojowych z Rosją, a prezydent Władimir Putin nie może być postrzegany jako zwycięzca ten inwazji - oświadczyła w poniedziałek brytyjska minister spraw zagranicznych Liz Truss.

"Wiemy, że Putin nie myśli poważnie o rozmowach. On nadal chce tylko bombardować niewinnych ludzi na całej Ukrainie. Dlatego też musimy zrobić więcej, by przegrał i zmusić go do ponownego przemyślenia. Musimy nie tylko powstrzymać Putina na Ukrainie, ale także spojrzeć w dłuższej perspektywie. Musimy zadbać o to, by przyszłe rozmowy nie zakończyły się zdradzeniem Ukrainy lub powtórzeniem błędów z przeszłości. Pamiętamy niełatwe porozumienie z 2014 r., które nie zapewniło Ukrainie trwałego bezpieczeństwa. Putin po prostu wrócił po więcej" - mówiła Truss.

Składając w Izbie Gmin sprawozdanie z działań podejmowanych przez Wielką Brytanię w sprawie Ukrainy, w tym szczególności podczas czwartkowych szczytów NATO i G7, szefowa dyplomacji podkreśliła, że nie można pozwolić, by Putin okazał się wygranym tej agresji, a brytyjski rząd jest zdeterminowany, by reżim rosyjskiego prezydenta został pociągnięty do odpowiedzialności przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym.

"Sankcje zostały nałożone przez grupę G7 jednomyślnie i nie powinny zostać zniesione, dopóki Putin będzie kontynuował swoją wojnę i dopóki będzie miał wojska na Ukrainie. To nie wszystko. Musimy zadbać o to, aby Putin już nigdy nie mógł działać w tak agresywny sposób. Każde długoterminowe porozumienie musi zawierać wyraźny zapis o przywróceniu sankcji, który byłby automatycznie uruchamiany w przypadku jakiejkolwiek rosyjskiej agresji" - oświadczyła Liz Truss.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński (PAP)

bjn/ mal/